Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde endişelendiren gelişme

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesinde İstanbul’daki hava durumu endişe yarattı. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklıklardaki düşüşün hem tribünleri hem de saha koşullarını olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor. Meteoroloji tahminlerine göre 10 Ocak Cumartesi günü kent genelinde yer yer sağanak beklenirken, akşam saatlerinde soğuk havanın etkisini artırması öngörülüyor. İstanbul Valiliği ise buzlanma ve don riskine karşı vatandaşları uyardı.

Süper Kupa finalinde oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi İstanbul'daki hava koşulları endişe yaratıyor. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklığın düşmesi, tribün ve saha şartlarını etkileyebilir.

SÜPER KUPA FİNALİ CUMARTESİ AKŞAMI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbi saat 20.30'da başlayacak.

İSTANBUL'DA HAVA ŞARTLARI DERBİYİ ETKİLEYEBİLİR

İstanbul'da perşembe günü başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun ardından, cuma günü itibarıyla soğuk havanın etkisini artırması bekleniyor. Maç günü ise yağmur ihtimali nedeniyle karşılaşmanın hava koşullarından etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşebileceği tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Valilik, yaptığı açıklamada vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte ulaşımda aksama ve kaygan zemin riskinin artabileceği ifade ediliyor.

BAŞAKŞEHİR İÇİN MAÇ GÜNÜ YAĞMUR BEKLENTİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir bölgesinde yağmurla birlikte düşük sıcaklık bekleniyor. Bu durumun hem saha zemini hem de tribün koşulları açısından belirleyici olabileceği belirtiliyor.

