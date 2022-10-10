Ses tonu ve gülüşü hafızalara kazınmıştı spiker Hamit Özsaraç'ın son haline bakın, tanıdınız mı?

Yaşı şu an 30'larında olan mutlaka hatırlar haber spikeri Hamit Özsaraç'ı. Show TV ekranlarında haftasonu ana haber bültenini sunan ve ses tonu ile hafızalara kazınan Hamit Özsaraç geçtiğimiz günlerde yıllar sonra ilk kez görüntülendi. İşte Hamit Özsaraç'ın son hali..

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1980 yılında TRT'de spiker olarak hayatımıza giren ünlü sunucu Hamit Özsaraç'ı 2000 doğumlular değil ama yaşı şu an 30'larında olanlar mutlaka bilir, hatırlar. SHOW TV ekranlarından hafta sonu haberlerini sunan ünlü spiker Hamit Özsaraç'ın son hali gündem oldu. Uzun yıllardır kamera önünde olmayan Özsaraç'ın ne yaptığı da merak edildi. Peki Hamit Özsaraç şimdi ne yapıyor?

1990 yılında Gülgün Feyman ile birlikte Star TV'ye geçti ve daha sonra 1995 yılında Star TV'den ayrılıp Show TV'de seyirciyle buluştu. Artık o günden sonra da Show TV'yle özdeşleşti. Ses tonu, haber sunumundaki ciddi tavrı ve görüntüsüyle yıllar geçse de aklımıza kazınan isimlerden biri oldu.





Reha Muhtar hafta içi karşımıza çıkarken Özsaraç hafta sonu sunduğu haberlerle o dönemlerde adını duyurmayı başardı. Her şey güzel giderken Ali Kırca'nın Show TV'ye gelmesiyle Özsaraç kanaldan ayrıldı ve uzunca bir süre iş bulamadı.

Daha sonra Özsaraç, bazı televizyon kanallarında görev almaya devam etti fakat bir süre çalıştıktan sonra televizyona veda etti.





Şimdilerde ise bir spikerlik kursunda eğitim veren Özsaraç'ın son hali gündem oldu.

Hamit Özsaraç kimdir?

Hamit Özsaraç, 19 Mart 1956 yılında doğdu. 1980 yılında TRT'de spikerlik olarak başladı. 1990 yılında Gülgün Feyman ile birlikte Star TV'ye geçti ve Haftasonu Haberleri'ni sunmuştur. 1995 yılında Star TV'den ayrılıp Show TV'ye geçerek Yaz Hafta sonu Haberleri'ni sundu. 1996 yılında kendi kanalında Haftasonu Haberleri'ni sunmuştur.

2000 yılında hem Skytürk'te Haftaiçi Haberleri'ni sundu hemde kendi kanalı Show TV'de Haftasonu Haberleri'ni sunmuştur.

2002 yılında Reha Muhtar'ın ayrılmasına rağmen Skytürk'te kaldı. 2003 yılında tekrar Show TV'de Haftasonu Haberleri'ni sunmuştur. 2007 yılında Ali Kırca'nın gelmesine rağmen Show TV'den ayrıldı ve 3 yıldır işsiz kaldı. 2010 yılında tekrar Show TV'ye geçerek Seslendirme Sanatçısı olmuş. Halen yıllardan beri Show TV'de Seslendirme Sanatçısı olarak çalışmaktadır. TRT kökenlidir.