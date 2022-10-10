İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'ten aşıklar şehri Paris'ten aşk dolu pozlar

Derya Tuna ve İbrahim Tatlıses'in oğulları şarkıcı İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli ile Paris'te aşk tazeledi. Sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan çifte beğeni ve yorum yağdı.

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Epey uzun bir süredir birliktelik yaşayan İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz yıl ekim ayında dünya evine girmişti.



İlişkileriniz alelade yaşayan çift, binlerce kişi tarafından hayranlıkla takip ediliyordu.

Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, birlikte çektirdikleri fotoğraflarını da takipçileriyle sık sık Instagram'dan paylaşıyor.



Birkaç gündür Paris'te tatilde bulunan çift, romantik şehirden de aşk dolu fotoğraflar paylaşarak yorum ve beğeni topluyordu.

Geçtiğimiz gün Yasemin Şefkatli'nin sosyal medya hesabında paylaşmış olduğu bir fotoğraf da binlerce beğeni ve yorum aldı.



"Güzelliğinden fıs çıkmışım"

Eşi İdo Tatlıses ile Eyfel Kulesi'nin önünde çektirmiş oldukları el ele pozu paylaşan Şefkatli'nin paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İdo Tatlıses de eşinin paylaşımına "Güzelliğinden fıs çıkmışım" şeklinde romantik bir not düştü.

İdo Tatlıses kimdir?

İdo Tatlıses ya da İbrahim Tatlı, 15 Şubat 1992 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tatlıses, Berklee College of Music'in Arrange and Producer bölümünde eğitimi aldı.

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna çiftinin oğlu olan İbrahim'in ismi kısaltılarak İbrahim ve Derya'nın oğlu anlamına gelen İdo adı kullanılmaya başlamıştır. İdo Tatlıses, eğitimini İsviçre'de College du Leman'da tamamlamıştır. Kariyerine Tatlıses Tv'de başlayan İdo, 2013 senesinde Dj'lik ve Tatlıses Kebap işletmesinde görev yapmaya başladı.

Lisans eğitimini Beykent Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümünde tamamlayan İdo, ardından Amerika Boston'da sayılı müzik okullarından Berklee'ye giderek 15 ay müzik eğitimi aldı. 2014 senesinde Sonsuz Teşekkürler adlı single ile müzik dünyasına ilk adımını atmıştır. Daha sonra Satır Satır isimli ikinci singlenı piyasaya sürmüştür. 2015 senesinde ise Kaç kere ve Aşk Bunun Adı isimli şarkılara klip çekmiştir.

Show Tv ekranlarında yayınlanan Aşk Kapıda dizisinde rol almıştır. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli Ekim 2021'de dünya evine girdi.

İdo Tatlıses albüm ve şarkıları

Albümleri

Sonsuz Teşekkürler (2014)

Çünkü (2021)

Single'ları