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İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı

İTALYA Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna genelinde bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırılarını kınadı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya, bu sabah Kiev'in merkezini ve diğer Ukrayna şehirlerini vuran menfur füze saldırıları karşısında dehşete düştü. Ukrayna'ya, halkına ve direnişine olan kararlı desteğimizi yineliyor aynı zamanda Rusya'nın haksız saldırganlığındaki sorumluluğunu ağırlaştıran bu hareketini tam olarak kınıyor ve en yüksek öfkemizi belirtiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Rus güçlerinin bu sabah ülkesine 75 füze fırlattığını ve bunlardan 41'ini imha ettiklerini duyurmuştu.

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