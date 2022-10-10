Az uyumanın bir zararı daha ortaya çıktı! 7 saatten az uyursanız...

Az uyumanın, yaşam kalitesini arttırdığı söylense de, gereğinden fazla uykusuzluk beraberinde bir çok sorunu da getiriyor. Uzman isimler, yetişkin kişilerin 7 saatten az uyumaları halinde karşılaşabilecekleri problemleri sıraladı.

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Pek çok insan için güzel bir gece uykusu çekebilmek bir hayli bir durum. Uyku uzmanları, bir yetişkinin her gece en az yedi saat uyuması gerektiğini bildiriyor. Yine de üç yetişkinden en az biri yeteri kadar iyi bir uyku alamıyor.

Yetersiz uyku ile obezite arasındaki bağ ile alakalı deliller her geçen gün artmaya devam ediyor. Bilim insanları, uykusuzluğun, iştah düzenleyici hormonlarda ve beyindeki ödül merkezlerinde değişikliklere sebep olduğunu, bu durumun da az uyumanın aşırı yemeye neden olduğu belirtiyor.

Sağlıksız gıdalara yöneltiyor

Araştırmalar, kadınlar için birkaç gece kısa uykunun tokluk sinyali veren bir hormon olan 'GLP-1' düzeylerini azalttığını ortay koydu. Erkeklerde ise uykusuzluk, açlığı uyaran bir hormon olan 'ghrelin'de bir artışa yol açıyor. Bilim insanları, bir kişi uykusunu alamadığında, beynin kendini ödüllendirme bölgesinin şekerleme, çörek, pizza gibi yağlı ve sağlıksız yiyeceklere daha güçlü tepki verdiğini bildiriyor. Columbia Üniversitesi'nden Marie Pierre St-Onge, uykusuzluğun kişileri daha fazla yemeye ve sağlıksız gıdalar tüketmeye yönelttiğini bildiriyor.

Az uyku obezite riskini artırıyor

ABD'de yapılan ve JAMA Internal Medicine isimli bilimsel dergide yayınlanan bir çalışmaya göre, aşırı kilolu kişilerin daha fazla uyudukları taktirde kalori alımını azalttıkları, hatta uzun vadede yavaş yavaş kilo vermeye başladıkları ortaya çıktı.

Çalışmada az uyumanın ya da düzensiz uykunun, kilo alımına nasıl yol açabileceğine de ışık tutuluyor. Çalışmada bunun yanı sıra, uykusuzluğun doku düzeyinde metabolik değişikliklere yol açtığı belirtilirken, metabolik işlev bozukluğunun da nasıl tetiklenebileceği ortaya çıkarıyor.

Benzer bir çalışma ise, yeni dünyaya gelen bebeklerde fazladan bir saatlik uykunun ileriki yaşlarda obezite riskini azalttığını gözler gösteriyor. Düzenli olarak günde yedi saatten az uyuyan kişilerde, ortalama 7 saat uyuyan kişilere kıyasla obezite riskinin % 26 daha yüksek olduğu da uzmanlar tarafından belirtiliyor.

JAMA Internal Medicine'de yayımlanan araştırmanın yazarlarından ve Chicago Tıp Üniversitesi'nda araştırmalar yürüten Dr. Esra Tasali, şu açıklamayı yapıyor:

Yıllar içinde uykusuzluğun gıda tüketiminin artmasına yol açtığını ve bu nedenle sizi zamanla kilo alma riskine soktuğunu gösterdik.

Çalışmaya Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden araştırmacılar da yardımcı verdi ve bu mevzuyu 80 yetişkin üzerinde araştırdı. Söz konusu denekler aşırı kiloluydu ve uyku süreleri 6.5 saatten kısaydı. Buradaki hedef, çalışmaya katılan deneklerin uyku sürelerini uzatmanın bu riski azaltıp azaltamayacağını saptamaktı.

4 hafta boyunca deneklere, uyku sürelerini gece başına ortalama 1-2 saat uzatabilmeleri için uyku danışmanlığı yapıldı. Bazı denekler ise normal uyku düzenlerine devam etti. Deneklerin uyku ile ilgili verileri giyilebilir cihazlar ile devamlı olarak ölçülürken, diyetleriyle de ilgili veriler toplandı.

Dr. Tasali, deney hakkında "Çalışmamızda, sadece bazı katılımcıların uyku düzenini değiştirdik ve kimsenin istediğini yemesini engellemedik" diyor.

'Sağlıklı uyku alışkanlıkları kilo vermeyi sağlıyor'

Ortalama olarak fazladan 1-2 saat uyku, denekler arasında gıda tüketiminde büyük bir düşüşe sebep oldu ve bazıları günde 500 kaloriye daha az yemek yedi. Fazla uyku, ortalama 270 kalori az tüketilmesini sağladı ve kısa bir müddet içinde de olsa katılımcılar tükettiğinden fazla kalori yakmaya başladı.

"Bu bir kilo verme çalışması değildi." diyen Dr. Tasali, deneyin sonuçları hakkında şunları bildiriyor: