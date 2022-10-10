Dünya Bankası Türkiye ülke direktörü değişti

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörlüğüne López getirildi. López, “Türkiye’nin Üst-Orta Gelirli Ülke statüsünü koruma ve iklimde küresel uygulayıcı hedefini desteklemeye hazırız” açıklamasını yaptı.

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Dünya Bankası’nın görev süresi dolan Türkiye Ülke Direktörü Auguste T. Kouamé’nin yerine İspanyol J. Humberto López getirildi. Dünya Bankası Türkiye Ofisinden yapılan açıklamada López’in Türkiye’nin kalkınma gündeminin ilerletilmesinde Türkiye Hükümeti’ne destek sağlayan Dünya Bankası Programına ve Portföyüne liderlik yapacağı bildirildi.

Göreve başlaması sebebiyle yazılı açıklama yapan J. Humberto López ise Dünya Bankası’nın; finansman, diyalog, stratejik programlar ve bilgi ürünleri yoluyla Türkiye’nin Üst-Orta Gelirli Ülke statüsünü koruma ve İklim gündeminde önemli bir küresel uygulayıcı olma hedefini desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.