Bu kış için tedirgin eden koronavirüs uyarısı! Çok daha bulaşıcı ve ölümcül...

Bilim insanları koronavirüsün en öldürücü varyantı olan Delta ile en bulaşıcı varyantı olan Omicron'un birleşerek yepyeni bir alt virüs türü oluşturabileceğini duyurdu.

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2019 yılının son haftalarından beri etkisini sürdüren koronavirüse yönelik bilim insanlarından endişe yaratan bir uyarı geldi.

Bilim insanları ve uzmanlar, koronavirüsün en ölümcül versiyonu olan Delta varyantı ile en çok mutasyona uğrayarak en bulaşıcı türü olan Omicron varyantının birleşerek “Deltacron” varyantının bu sonbahar-kış döneminde yayılabileceğini duyurdu.

Bu yılın başında Kıbrıs Rum Kesimi’nde tespit edilen fakat çok yayılmayan Deltacron tıp dünyasında endişe yaratmıştı. Sözcü'nün aktardığı habere göre; bağışıklığı alt eden ve çok daha bulaşıcı bir tür olan Omicron varyantının evrim geçirdiğini dile getiren bilim insanları tedbiri elden bırakmamak gerektiğini duyurdu.

“Bu kış gelebilir”

Fortune dergisine konuşan Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nde Tıp Verisi ve Analitik Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Stuart Ray, “Omicron evrim geçirdikçe, bağışıklığa karşı yeni çözümler bulmaya başlıyor. Önceki varyantlarda da bu durumu gördük” dedi. New York Teknoloji Üniversitesi’nde görevli Dr. Raj Rajnarayanan ise sonbahar-kış döneminde birçok farklı varyantın etkisini gösterebileceğini söyledi.