Nedenini başka yerde aramayın! İşte susuz kaldığınızda başınıza gelecek sorunlar

Su, her canlı için temel ihtiyaçların başında geliyor. Doğal olarak günlük yeteri kadar su tüketmediğimizde bazı sağlık sorunları ortaya çıkması muhtemel. İşte vücudunuzun ihtiyacı olan su miktarını karşılaşmadığınız durumda. başınıza gelebilecek bazı hastalıklar...

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Yetişkin bir kişinin gün içinde kilosuna orantılı bir şekilde 1.5 ile 3 litre arasında su tüketmesi gerekiyor. Vücudun en temel ihtiyaçlarından biri olan suyu, eğer yeteri kadar tüketmediğimiz takdirde bazı sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

İşte birçok hastalığa neden olan susuzluğun belirtileri...

İdrar yolları hastalıkları

Belirlenen su miktarı gün içinde dengeli ve düzenli bir şekilde tüketen insanlar günlük olarak 6-7 defa lavaboya çıkarlar. Fakat az su tüketen insanlarda bu sayı 3-4 ile sınırlı kalır. Bu sebeple idrar renginde değişimler, idrar yollarında rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Aktivitelerde kısıtlanma

Günlük olarak yeterli miktarda su içmek metabolizma ile birlikte organların çalışmasını sağlayacağından yapılacak olan aktivitelerde hızlı ve basit bir şekilde olacaktır. Fakat su içmeyen insanlarda merdiven çıkmak bile zor bir hale gelir.

Yorgunluk, halsizlik

Vücudun gerekli olan oksijen ihtiyacını karşılamaya destek olan su, düzenli bir şekilde tüketilmediği zaman vücudun enerji seviyesinde düşüş yaşanacağından halsizlik, yorgunluk gibi durumlar meydana gelir.

Bağırsak sorunları

Metabolizmayı canlı tutup, bağırsakların hızlı ve düzenli bir şekilde çalışmasına destek olan su, yeteri kadar tüketilmediği taktirde bağırsak işlevselliğini kaybedeceğinden kabızlık gibi rahatsızlıklar yaşanır.

Yıpranmış ve kuru cilt

Cildin doğal bir şekilde yağ üretimine destek olup, nem dengesini korumayla görevli olan su, tüketimi azaltıldığı zaman ciltte kuruluk, nem kaybı, solgunluk gibi durumlar ortaya çıkar. Bunun yanı sıra kuruyan ciltte zamanla sivilce ve akne oluşumu da kendini gösterir.

Baş ağrısı

Düzenli bir şekilde su tüketmek vücudun kan akışına destek olacağı için eğer su tüketimi günlük olarak yeteri kadar tüketilmezse vücut kan dolaşımını yavaşlatır ve şiddetli bir şekilde baş ağrıları yaşanır.