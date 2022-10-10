Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev'e şok! Maç sırasında sığınaklara gittiler

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı, 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle 1.5 saat durduruldu.

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Fenerbahçe'nin Kupa 2'deki rakiplerinden Dinamo Kiev şok yaşadı... Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile Ruh Lviv'i arasındaki lig maçı 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle durduruldu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dinamo Kiev kulübü, karşılaşmanın 80. dakikada hava saldırısı uyarısı nedeniyle 1.5 saat durdurulduğunu duyurdu.

Maça 1.5 saat ara verildi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle yapılan hava saldırısı uyarısı sonrası iki takım oyuncularının sığınaklara gittiği karşılaşmada, Dinamo Kiev takımı maçı 2-0 önde götürüyordu. Yaklaşık 1.5 saatlik aranın ardından Dinamo Kiev - Rukh Lviv maçı 80. dakikadan itibaren tekrar başladı. Dinamo Kiev, 81. dakikada skoru 3-0 yaptı ve karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Kaynak: Milliyet