Sertleşmiş havlularınızı eskisi gibi yumuşacık yapacak o yöntemler...

Duştan sonra kullanılan bornoz ve havlular zaman içinde sertleşebilir. Sertleşmiş havlular bazen diken hissiyatı oluşturabiliyor. Deterjan kullanımından kaynaklı veya yanlış şekilde yıkanan havlu ve bornozların sertleşmesi kullanımını oldukça zorlaştırıyor.

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Evinizde kullandığınız el havlusunun veya bornozların sertleşmesi kullanım açısından zorluk yaşatıyor olabilir. Sertleşen havluları yumuşatma yöntemleri mevcuttur. Havlularınızı yumuşatmak ve yeni alınmış gibi yapmak istiyorsanız bu yöntemleri deneyin.

Havlular neden sertleşir?

Belki de dokusunu beğenerek aldığınız yumuşak ve ipeksi havlularınız zamanla sertleşip kullanılamaz hale gelebilir. Bunun başlıca nedeni ise havluları yıkarken kullandığınız yumuşatıcıdır. Yumuşatıcı, çamaşırlarınızı güzel kokulu çıkmasını sağlarken, çamaşır ve havlulara en büyük zararı veriyor. Havluların sert ve kullanılamaz hale gelmesinin en büyük nedeni yumuşatıcı ile etkileşimleridir. Zaman içerisinde yumuşatıcının içerisindeki yağ ve bileşenler havlunun liflerini kaplayarak emici özelliklerinin kaybolmasına neden olur.

Havluları yumuşatma yöntemleri

Satın aldığınız havlunun etiket kısmı duruyorsa oradaki yıkama talimatlarına dikkat etmeniz havlunuzu doğru bir biçimde yıkanmasını sağlayacaktır. Bu sayede havlularınızı daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz.

Havlu ve bornoz yıkanırken başka çamaşırlarla karıştırılması daha kolay sertleşmesine sebep olacaktır. Bu nedenle havluları ve bornozları yıkarken başka çamaşırlarla karıştırmadan yıkayın.

Çamaşır yıkarken kullanılan şebeke suları kireçli olduğu için kireç önleyici tablet veya makineye takılan aparat kullanabilirsiniz.

Marketlerde satılan çamaşır yumuşatıcısı havlu ve bornozlarınızını daha yumuşak olmasını sağlayacaktır.

Beyaz sirke suyun ph değerini dengede tutarken havlularınızı daha yumuşak ve daha hijyenik olmasını sağlayacaktır.

Yüksek ısıda ve bol buharla havlu ütülemek bornoz ve havlularınızın yumuşamasını sağlayacaktır.

Yumuşacık yapacak yöntem

Öncelikle yapmanız gereken bütün sertleşmiş havluları çamaşır makinenizin içerisine doldurmak. Giysileri bu yıkamanın dışında tutun. Eğer çok fazla havlunuz varsa birden fazla yıkama yapmak daha iyi olacaktır. Sonuçta havlu, ağır ve yer kaplayan bir ürün olarak makinenizi yorabilir ve yıkamadaki su yeterli olmayabilir. Yumuşatıcı kullanmak istiyorsanız beyaz sirke ile yumuşatıcı havlularınızı yıkamadan dönüşümlü olarak kullanmanız önerilmektedir. Çamaşırlarınızı yıkarken deterjan kullanmak ne kadar yaygınsa havlularınızı yıkarken bunun tam aksini yapmak o kadar doğru olacaktır. Kullanılan deterjan havlunun liflerini kimyasalla kaplayarak kullanılmasına olanak tanımıyor. Aynı şekilde yumuşatıcı da benzer bir etki yaratarak havlularınızın çok daha kısa ömürlü olmasına neden oluyor.