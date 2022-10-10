Tamer Karadağlı'yı yerden yere vurdular! Sosyal medya bunu konuşuyor: Andropoz dizisindeki karakteri olay oldu!

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı 'Haluk' karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kuran Tamer Karadağlı, Netflix'in yeni dizisi Andropoz'da hayat verdiği Halit karakteriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Performansı beğenilmeyen ünlü oyuncunun dizide şive yapması eleştirelere neden oldu.

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Netflix'te yayınlanan senaryosunu Engin Günaydın'ın yazdığı, Taylar Biraderler'in de yönetmen koltuğuna oturduğu "Andropoz" dizisinde rol alan Tamer Karadağlı canlandırdığı Halit karakteriyle izleyici karşısına çıktı. Dizide şife yapması beğenilmeyen ve eleştiri oklarının hedefi olan ünlü oyucu sosyal medyanın gündemine oturdu.

Tamer Karadağlı'nın şivesi olay oldu

Son olarak ünlü televizyoncu Reha Muhtar ile eski eşi oyuncu Deniz Uğur arasında yaşanan 'şiddet krizi'ne dahil olduğu iddia edilen Tamer Karadağlı yeni dizisi Andropoz'da canlandırdığı karakterle gündeme geldi. Dizide şiveli konuşan bir adamı oynamasıyla dikkat çeken 55 yaşındaki oyuncunun performansı beğenilmeyince eleştirilerin hedefi oldu. Filmi izleyen sosyal medya kullanıcıları, "Şive yapmasına kim karar vermişse diziyi daha da çekilmez hala getirmiş", Tamer Karadağlı'yı görünce soğuk", Tamer Karadağlı'nın oyunculuğu sabrımı zorladı" gibi yorumlarda bulundular.

İşte yapılan o yorumlardan bazıları;

Andropoz dizisinin konusu ne?

Netflix'te yayınlanan Andropoz dizisi konusu ve oyuncu kadrosu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, senaryosunu Engin Günaydın'ın yazdığı, Taylar Biraderler'in de yönetmen koltuğuna oturduğu "Andropoz" dizisinin konusu ne, Andropoz dizisi oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte Andropoz dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

Dizi evli ve iki çocuk babası olan Yusuf'u konu almaktadır. Yusuf, tuhafiyecilik yapmaktadır. Marmaris bölgesinde yaşayan Yusuf, 50'li yaşlarına gelmiş ve yaşlanmıştır. Karakter ayrıca bedeninin yaşlanmasını da kafasına fena takmıştır. Yusuf'un en büyük hayali deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Yusuf, bu hayali için çaba gösterecektir.

Andropoz dizisi oyuncuları kimler?

Tüm dikkatleri üzerine çeken Andropoz dizisinin oyuncu kadrosunda Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş, Yuliia Sobol, Doğa Zeynep Doğuşlu, Ergin Torun, Melissa & Merih Dilber, Turgut Tunçalp Gülçin Santırcıoğlu, Şebnem Hassanisoughi gibi ünlü isimler yer alıyor.

Reha Muhtar'ın Tamer Karadağlı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü

Geçtiğimiz haftalarda Reha Muhtar ile eski eşi Deniz Uğur arasında yaşanan 'şiddet iddiası ve velayet davası' krizi magazin gündemine damga vurmuştu. Deniz Uğur, Reha Muhtar'ın gizli ses kayıtlarını ifşalayarak ünlü televizyoncunun çocuklarına şiddet uyguladığı iddia etmişti. İddalara sert bir şekilde karşılık vererek kendini savunan Reha Muhtar ise Tamer Karadağlı ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Muhtar yaptığı paylaşımda, Tamer Karadağlı'nın Seren Serengil'i arayarak "Reha Muhtar'a destek verme" dediğini iddia ederken, ünlü oyuncuya "Senin yıllardır Deniz Uğur ile bağlantın nedir?" diye sorması olay olmuştu.