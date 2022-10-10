Kadir Ezildi bile hasetinden çatlayacak! Evinizi pırıl pırıl yapacak tüyolar

Bazıları konforlu yaşamak için temizlik yapar, bazıları ise temizlik yaşar. öyle ya da böyle temizlik yapmayan elime hiç bez almadım diyen çok azdır. Peki kendinizi harap etmeden, pratik yollarla evinizi dip köşe tertemiz nasıl yaparsınız bunu biliyor musunuz? İşte size hem doğal hem de kolay temizlik tüyoları...

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Aramızda temizlik yapmayan neredeyse yoktur. Kimi için hayatın merkezi; olmazsa olmazıdır temizliktir, kimisi de daha düzenli yaşamak için temizlik yapar. Kendinize ayırmanız gereken saatleri temizlikle geçirmeyin diye sizler için en çok tercih edilen temizlik tüyolarını hazırladık. Haydi bir göz atın...

*Beyaz kalıp sabunu rendeleyip sıcak suda eritip 5 kiloluk bidona koyun gerektiğinde mutfak dolaplarınızı fırınımız halıları ve koltuklarınızı silebilirsiniz.

*Şampuanı su dolu kovaya döküp camlarınızı hiç kurulama yapmadan silebilirsiniz. Ayrıca camsile doldurup tozda alabilirsiniz.

*Bulaşık makinesi tabletini 5 bardak sıcak suda eritip birazda içine parlatıcı sıkıp halılarınızı koltuklarınızı silebilirsiniz. Ayrıca aynı işlemi yağlı mutfak dolaplarında uygulayabilirsiniz sonuç mükemmel olacak.

Halınıza çay döküldü diyelim direk üzerine parlatıcı döküp silin çay lekesinden eser kalmayacak. Duşakabininizi çeşmelerinizi parlatıcı ile silerseniz parlak durur. Bakırlarınızı ve çeşmelerinizi küflenen metallerini ketçapla ovarsanız ilk günkü olacaktır.

Pimapenlerinizi temiz olması için çiğ ve poşet çok işe yarıyor. Mutfak tezgahınızın köşelerinde silikonlar siyaha dönüştüyse pamuğa domestos döküp sabaha kadar bekletin karalıktan eser kalmayacaktır.

Peki temizlikte ilk sırada gelen sirke başka ne işe yarar?

Sirke, yanık kokularından kolayca kurtulmanızı sağlar

Yanlışlıkla bir yemeği yakmanın kapılıyorsanız bırakın sirke sizin yerinize halletsin. Ağzı geniş bir kabın dörtte üçüne sirke doldurup mutfağınıza koyduğunuzda bir süre sonra yanık kokusu tamamen kayboluyor.

Mutfaklarda krom ve paslanmaz çelikten olan her şeyi temizler

Krom ve paslanmaz çelikten yapılmış her ürünü sirke ile temizleyebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, sirkeyi sprey kutusuna koymak ve temizlemeyi düşündüğünüz ürüne püskürterek uygulamak.

Yağ lekelerinden kurtulmanıza yardımcı olur

Hem yemek yaparken sağa sola sıçrayan yağların bıraktığı lekelerden hem de bulaşıklarınızdaki çıkmak bilmeyen yağ lekelerinden kurtulmak için 3-4 yemek kaşığı elma sirkesini bulaşık deterjanınızın içine ekleyin ve lekeleri bu karışımı döktüğünüz bir bez ya da süngerle temizleyin.

Yağ lekesi çıkmayan tencerelerinizde 2 bardak sirkeyi 10 dakika kadar kaynatmanız da yararlı olacaktır.

Sirke, saklama kabındaki kokulardan kurtarır

Çocuğunuzun beslenme çantası için hazırladığınız kutular ya da saklama kaplarınızda oluşan kalıcı kokulardan kurtulmak için bir dilim ekmeğin üzerine sirke dökün, ardından ekmeği kokan kutunun içine koyun. Bir süre sonra kalıcı kokunun yok olup gittiğini göreceksiniz.

Mikrodalga fırınınızı temizler



Bir bardak su ve bir bardağın dörtte biri kadar sirkeyi bir kapta karıştırın. Ardından mikrodalganın içine koyun ve en yüksek derecede 5 dakika kadar bekletin.

Uzun süre temizlenmeyen buzdolaplarında ferahlık yaratır

Su ve sirkeyi her birinden eşit miktarlarda olacak şekilde karıştırın ve buzdolabınızın içini bir bez yardımıyla bu karışımı kullanarak temizleyin. Kısa süre içinde hiç olmadığı kadar parlak ve temiz gözükecektir.

Sirke, kesme tahtalarını dezenfekte eder

Kesme tahtalarının üzerinde hem et hem yeşillik hem sebze kesmek çok zararlı, biliyoruz. Ama hepimizin evinde her bir yiyecek için ayrı ayrı kullanabileceğimiz kadar çok kesme tahtası yok. Bu durumda kesme tahtalarınızı sık sık bol sirke ile yıkayarak mikroplardan arındırabilirsiniz.

Sirke ve karbonat karışımı gümüşlerinizi parlatır

Yarım bardak sirkeyi iki yemek kaşığı karbonatla karıştırıp gümüşlerinizi 2-3 saat boyunca içinde bekletin. Böylece gümüşleriniz ilk günkü gibi ışıl ışıl parlayacaktır.

Buz kalıplarını temizler

Plastik buz kalıplarınızda su-buz kalıntıları varsa kalıplarınızı birkaç bardak sirke içinde 4-5 saat kadar bekletin. Ardından su ile yıkayarak kurulayın. İzlerin yok olduğunu göreceksiniz.

Kahve makinelerini dezenfekte eder

Evinizde kahve makinesi varsa ve yaptığınız kahvelerin tadı değişmeye başladıysa temizlik vakti gelmiş demektir.

2 bardak sirke ve 1 bardak suyu makinenin su haznesine koyup filtreyi takın ve birkaç tur çalıştırın. Her çalıştırışınızda filtreyi değiştirin. Son olarak sadece su ile bir kez daha çalıştırın. Makineniz artık muhteşem kahveler yapmaya hazır.