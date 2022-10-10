İrem Derici telefon kılıfı fiyatına isyan etti, tepki gecikmedi: 'Sana bu kadarcık para koyar mı?"

Sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan ünlülerin başında gelen İrem Derici paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce birçok paylaşımı olay olan ünlü şarkıcı bu kez de havalimanından aldığı telefon kılıfına ödediği para ve ettiği isyan ile adından söz ettirmeyi başardı.

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Dillere pelesenk olan şarkılarıyla verdiği konserlerde sahnede tozu dumana katan ünlü şarkıcı İrem Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Hemen hemen her anını paylaşan ünlü isim bu kez de havalimanından aldığı telefon kılıfına ödediği para ve ettiği isyan ile gündeme gelmeyi başardı.

Faturayı görünce isyan etti

Yaz boyunca konser veren ünlü şarkıcı İrem Derici, şehir şehir gezmek zorunda kaldı. Hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan başarılı şarkıcının deyim yerindeyse ömrü havalimanınlarda geçti. Bu seyahati sırasında bir telefon kılıfı beğendiğini ve arkadaşının ödeyerek almasını rica ettiğini söyleyen Derici, faturayı görünce "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon" diyerek isyan etti.

İrem Derici açtı ağzını yumdu gözünü

İrem Derici havaalanında yaşadığı olayı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Konserden konsere koşan Derici havaalanında beğendiği bir kılıfı arkadaşına aldırmak istedi. Arkadaşına kılıfı alması için rica eden ünlü şarkıcı faturayı görünce hayatının şokunu yaşadı. Derici aldığı telefon kılıfının 1.800 lira olduğunu duyunca adeta açtı azğını yumdu gözünü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü isim "Özer'e dedim ki 'Sen öde ben VIP'ye gidiyorum." Doğukan suratıma bakıp gülüp şöyle diyor 'Telefon kılıfına ne kadar para ödediğini biliyor musun?'. Dedim ki 'Ne kadar?' 1800 TL ödemişiz. Bir deri g.... b.... telefon kılıfına 1800 lira vermişiz. Yazıklar olsun telefon kılıfı almak zorunda bırakıldım. 1800 TL arkadaşlar bu da böyle k... gibi girdi. Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon" ifadelerini kullandı.

İrem Derici'ye tepki gecikmedi

Havalimanında aldığı telefon kılıfına "Teşekkürler Türkiye, teşekkürler enflasyon" diyerek isyan eden İrem Derici'ye tepkiler ise gecikmedi. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, "Sana bu kadarcık para koyar mı?" "Zorla mı aldırdılar, almasaydın", "Havalimanından hiç alışveril yapılır mı?", "Hemen almış bir sorsaymış" gibi yorumlarda bulunarak tepki gösterdiler.

"Asla duş almadım" itirafı da olay olmuştu

Konser maratonundan geriye kalan her fırsatını tatil yaparak değerlendirmeye çalışan İrem Derici geçtiğimiz haftalarda hayatında ilk kez tekne tatili yaptığını söylemesi ve yaptığı açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Ünlü şarkıcı Instagram hesabında çektiği hikayede Tekne tatilinin korkuç birşey olduğunu söyleymiş; "Ölmedim kalmadım çok şükür. Bir buçuk valizle geldim. 3 gündür aynı bikiniyleyim. Asla duş almadım. Tuzlu sudan keçe gibi oldum. Sürekli köpüş gibi yiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. İrem Derici'nin tekneden yaptığı bu paylaşımı çok konuşulmuştu.