Zamansız çorba mercimek çorbasını bir de böyle yapmayı deneyin lokanta usulü

Mercimek çorbası yaz kış demeden her mevsimde severek tükettiğimiz, belki de tüm zamanların en sevilen çorbalarından biri. Bu çorbayı yapmanın o kadar çok yöntemleri var ki herkesin yaptığının tadı farklı olur. Özellikle lokantada içilen mercimek çorbasının yeri farklıdır.

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Mercimek çorbasının yeri bizim kültürümüzde çok farklıdır. Hepimiz özellikle kış günlerinde sıcak sıcak içmeyi çok severiz. Canımız çorba istediğinde elimiz ilk olarak mercimek çorbasına gider. Mercimek çorbasını bir de bu tarifle deneyin.

Malzemeler

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet kuru soğan(iri doğranmış)

1 yemek kaşığı un

1 adet havuç (iri doğranmış)

1 adet patates (büyük boy, iri doğranmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı kırmızı ya da sarı mercimek

6 su bardağı sıcak su (1 adet et su tablet ile hazırlanmış)

Üzeri için

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı

Derin bir tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyin. İri doğranmış 1 adet büyük soğanı sıvı yağ ile birlikte kavurun.

Kavrulan soğanlara 1 yemek kaşığı unu ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün. İri parçalar halinde doğradığınız birer adet havuç ve patatesi tencereye aktarıp karıştırmaya devam edin.

Tuz, karabiber ve bol suda yıkadıktan sonra suyunu süzdürdüğünüz 1,5 su bardağı mercimeği de ilave edin ve son kez güzelce karıştırın.

6 su bardağı sıcak suyu da tencereye ilave edin.

Ardından kapağını kapatın, patates ve havuçlar yumuşayana kadar ara ara karıştırarak 40 dakika kadar pişirin.

Çorba piştikten sonra pürüzsüz bir kıvam alması için; el blenderından geçirin. 5 dakika daha pişirdikten sonra ocaktan alın.

3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada kızdırın. Üzerine 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberi ekleyin ve 2 dakika yağı kızdırdıktan sonra ocaktan alın.

Çorbayı bir kaseye alın ve üzerine kızdırdığınız yağdan gezdirip servis edin.

Püf nokta

Un ilave etmek çorbanızın daha kıvamlı olmasına yardımcı olacaktır. Eğer çok yoğun kıvamlı çorbalardan hoşlanmıyorsanız un ilave etmenize gerek yoktur.