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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Milyonların beklediği açıklamayı Erdoğan yapacak EYT, sözleşmeliler, taşeron işçiler...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Milyonların beklediği açıklamayı Erdoğan yapacak EYT, sözleşmeliler, taşeron işçiler...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda EYT'den, başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları konusuna kadar birçok konu masada olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.30'da başladı.

EYT düzenlemesi masada olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Çalışmanın detayları konuşulacak.

Sözleşmeliye kadro

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

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