Kıvanç Tatlıtuğ'dan şoke eden karar! Yayın hayatı başlamadan bitti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Behlül karakteriyle izleyicinin hafızasına kazınan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisi 'Kral Kaybederse' ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyordu. Henüz yayın hayatı başlamayan dizi ile ilgili ünlü oyuncu hiç beklenmedik bir karara imza atarak herkesi şoke etti.

2002 yılında düzenlenen Best Model of Turkey manken yarışmasına katılarak birinci olan Kıvan Tatlıtuğ tüm dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmış daha sonra oyunculuk eğitimi alarak televizyon ekranlarında Gümüş dizisiyle boy göstermişti. Kanal D'nin efsane dizisi Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği Behlül karakteri ile oyunculuk kariyerinin zirvesini gören yakışıklı oyuncu yeni projesiyle ilgili aldığı kararla hem şaşırttı hem de hayranlarını üzdü.

Kıvanç Tatlıtuğ diziden ayrıldı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak 14 yıl aradan sonra Aşk-ı Memnu'da Bihter karakteri ile izleyicinin beğenisini kazanan rol arkadaşı Beren Saat ile Netflixte yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" filminde yeniden kameralar karşısına geçmişti. Büyük bir ses gitiren projenin ardından “Kral Kaybederse” dizisiyle adı anılan Tatlıtuğ flaş bir karara imza atarak kendi isteğiyle ayrıldı.

14 yıl aradan sonra yeniden

Kanal D'de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, bir döneme damgasını vurmuş, reyting rekorları kırarak namı dünyanın pek çok ülkesine yayılmıştı. Dizide başrolleri paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ (Behlül), güzel oyuncu Beren Saat ise (Bihter) karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Dizinin final yapmasının ardından ikili 14 yıl sonra Netflix'de yayınlanacak olan "Last Call For İstanbul" filmi için bir araya gelerek kamera karşısına geçmişti.

Netflix Türkiye paylaştı, sosyal medya sallandı

İstanbul çekimi tamamlanan filmde ikili geçtiğimiz günlerde New York çekimleri için Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiler. Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'u yıllar sonra yan yana getiren sinema filminin New York çekimleri başladığını Netflix Türkiye sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmuştu. 4.2 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabı Netflix Türkiye, "New York sokaklarında Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ. Söyleyeceklerim bu kadar" ifadelerini kullanmış, paylaşım kısa sürede sosyal medyayı sallarken bincelerce beğeni almıştı. İkiliyi 14 yıl sonra bir arada gören binlerce sosyal medya kullanıcısı "Bu ikiliyi özlemişiz" yorumlarında bulunmuştu.