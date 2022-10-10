Çıtır çıtır efsane tat evde kıymalı börek tarifi parmaklarınızı yersiniz!

Pastanelerden almaya alışık olduğumuz kıymalı börek tarifini bu kez evde yapıyoruz. Tap taze yufkanın arasında enfes kıymalı harçla hazırlanan kıymalı börek tadanlara tam bir lezzet şöleni yaşatıyor. Basit oluşuyla da gönlünüzü fethedecek kıymalı börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte yapılışı...

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Börek ıspanaklı, peynirli, patatesli ve kıymalı çeşitleriyle Türk mutfağında vazgeçilmez hamur işleri arasında yer alıyor. Herkesin beğenisine göre tercih ettiği böreğin kıymalısının tadı bir başka oluyor. Evde pastane ve fırınlardan alınan böreğe taş çıkartacak enfes bir tarif yapmaya hazır mısınız? İşte yapılışı oldukça pratik, çayın yanında afiyetle yiyeceğiniz kıymalı börek tarifi...

Börek için:

3 adet yufka(tercihen taze günlük)

İç harcı için:

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 adet soğan(orta boy)

400 gram dana kıyma(az yağlı)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz acı biber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı (silme)toz şeker

1 çay bardağı su

Sosu için:

1 adet yumurta

1 çay bardağı ayçiçek yağı

1 çay bardağı süt

2 yemek kaşığı yoğurt

1/2 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1/2 çay bardağı ayçiçek yağı(üzeri için ekstra olarak)

Pişirme önerisi

Böreği, tepsi böreği olarak da hazırlayabilirsiniz. Arzuya göre kıymalı iç harcına kuş üzümü, dolmalık fıstık veya kıyılmış ceviz ekleyerek çeşitlendirebilirsiniz.

Kıymalı börek nasıl yapılır?

İç harcı için küçük küçük küp halinde doğradığınız soğanı ayçiçek yağı ile tavada kısık ateşte pişirmeye başlayın.

2-3 dakika karıştırarak pişirdiğiniz soğanlara kıymayı ekleyin. Karıştırarak kavurmaya devam edin.

Kıyma iyice renk alınca, yaklaşık 5 dakika içinde, tüm baharatları, tuzunu ve şekeri ekleyin. Güzelce karıştırın. 2-3 dakika da bu şekilde kavurun.

Suyunu da ekleyin ve orta-kısık ateşe suyu çekene kadar pişirin. Yaklaşık 5 dakika içerisinde tüm suyu çekmiş olacaktır. Ardından soğuması için iç harcı ocaktan alın ve dinlenmeye bırakın.

Bu sırada böreğin sosunu hazırlamak için yumurta, süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, yoğurt, tuz ve sirkeyi küçük bir karıştırma kabına alın. Çırpıcıyla tüm malzemeler birleşene dek karıştırın.

Yufkaları yarım ay olacak şekilde ortadan ikiye kesin. Yarım ay şeklindeki bir yufkayı tezgaha alın. 3-4 yemek kaşığı sostan üzerine gezdirin. Yufkanın geniş tabanına da soğumuş olan kıymalı harçtan dizin.

Önce sağ ve sol kenarlarından 2-3 cm içeriye katlayın. Ardından geniş kenarından başlayarak tercihen çok gevşek olmayacak şekilde yufkayı rulo halinde sarmaya başlayın.

Tüm yufkalar için aynı aşamaları tekrar edin. Toplamda 6 adet uzun rulo elde etmiş olacaksınız.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepisine hafifçe aralık bırakarak böreklerinizi yerleştirin. Kalan börek sosuna 1/2 çay bardağı ayçiçek yağı ilave ederek karıştırın ve bir fırça yardımıyla böreklerin her yerine güzelce sürün.

Önceden ısıtılmış 190 derece turbo/fanlı fırında kontrollü olarak 28-30 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra dilimleyerek afiyetle tüketin.