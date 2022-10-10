Derz aralarını 10 dakikada bembeyaz yapacak bu yöntemi mutlaka deneyin!

Zamanla kararan, siyaha dönen derz alarını çeşitli yöntemlerle beyazlatmaya çalışırız. Ancak çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanan bu eylem yorucu bir hale geliyor. Kirlenmiş fayans aralarının nasıl temizleneceği en çok aranan temizlik yollarından oluyor. Bu yöntemleri mutlaka deneyin kesinlikle farkı göreceksiniz.

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Fayans arası zaman içinde pislenen, kararan ve oldukça rahatsız edici görünen alanlar arasında bulunuyor. Buraları temizlemek için çeşitli yöntemler denense de istenilen sonuçları elde etmek zorlu olabiliyor. Ancak evde yapılan bazı karışımlar derzlerde bulunan kirleri anında çıkartıyor. Siz de evinizde bulunan malzemelere göre bu yöntemleri deneyebilirsiniz. Derz aralarını derinlemesine temizlemek için sıktığınız temizleyicinin üzerinden kullanılmayan bir diş fırçası veya sert bir fırça ile geçebilirsiniz.

Fayans aralarını bembeyaz yapacak yöntemler

Elma sirkesini temizlikte hemen hemen her yerde kullanıyoruz. Sirke, fayans temizliği konusunda da oldukça başarılı. Elma sirkesi çoğunlukla mutfakta ve doğal tedavilerde kullanılmaktadır. Elma sirkesi, içeriğinde yer alan asit seviyesi nedeniyle banyo ve tuvaletlerinizdeki fayans aralarını kusursuz bir şekilde temizler. 1/2 fincan elma sirkesini (125 ml), 1/2 fincan su (125 ml) ile seyreltin. Bir süngeri bu karışıma batırın ve fayans derzlerini ovalamaya başlayın. Yüzey tamamen beyazlayıncaya kadar bu işlemi uygulayın. Temizleme işlemi sona erdiğinde soğuk suyla değil, ılık suyla durulamanız daha iyi sonuç almanızı sağlar.

Limon asitli yapısıyla temizliği sağlar

Limon suyu saç sağlığı, cilt bakımı gibi birçok problemin üstesinden gelmek için uygulanan doğal yöntemlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda limon suyundaki sitrik asit fayans derzleri arasındaki boşluklarda küf ve bakteri üremesini durdurmaya yardımcı olan bir bileşendir. Banyo ve mutfak fayanslarına uygulandığında sadece kiri çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda kir ve lekelerin oluşumunu da engeller. Yarım fincan taze limon suyunu 1/4 fincan ılık su ile seyreltin. Evde kullanmadığınız eski bir sprey şişesine doldurduğunuz bu karışımı fayans derzlerine püskürtün ve bir sünger yardımıyla ovun. Tüm kiri temizleyene kadar devam edin ve ardından durulayın. Bu işlem sayesinde fayans aralarındaki kir ve lekelerle savaşmanın yolunu bulmuş olacaksınız.

Temizlikte çok sık kullandığımız diğer bir ürün de karbonat. Her evde fayans temizliği için satılan deterjanlara ulaşabilirsiniz. Bu deterjanları ev temizliği için sıkça karbonat ile karıştırabilirsiniz. Bir kaba 3 ölçü karbonat, 1 ölçü çamaşır suyu dökün. Fayansın üzerine biraz su serpiştirin. Ardından bütün yüzeye bir fırça yardımıyla karışımı yayın. Yarım saat kadar bekleyin. Ardından karışımı bir sünger yardımıyla alın ve fayansları iyice durulayın. Sert ve antifungal etkisi sayesinde fayans derzlerinin kirlenmesine neden olan küf kalıntılarını giderir. Aynı zamanda kötü kokuları ve bakterileri de etkisiz hale getirir.

Sirkenin gücünü karbonatla birleştirin

Kabartma tozunun ev temizliğinde kullanılabileceği uzun zamandır bilinen bir bilgidir. Sirkenin gücüyle birleştiğinde ise mutfak ve banyo derzlerinizi beyazlatma işleminde mucizeler yaratabilir. 6 su bardağı su, yarım fincan kabartma tozu, 3 limon ve bir sirkenin çeyreğini karıştırarak elde ettiğiniz çözeltiyi fayans aralarına dökün. Döktükten sonra fayans aralarını fırça ile ovmaya başlayın. Sonrasında ise 45 dakika bekleyerek su ile tamamen durulayın. Böylece kir ve su lekelerinden tamamıyla kurtulduğunuzu gözlemleyeceksiniz.

Maden suyunu sadece içmekle kalmıyor çeşitli alanlarda kullanıyoruz. Özellikle cilt bakımında kadınların tercih ettiği bir bakım yöntemidir. Bu başarılı ürünü fayans temizliğinde de kullanabilirsiniz. Yedi bardak su, bir su bardağı maden suyu, bir fincan limon suyu ve bir fincan beyaz sirkeyi karıştırıp kendi ev temizliği malzemenizi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu karışım sayesinde mutfak ve banyonuzdaki fayans derzlerinizdeki kararmalardan kurtulacaksınız.