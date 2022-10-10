Sarkmış göğüslere dur diyin! Dik göğüslere sahip olmak işte bu kadar kolay

Kadınlarda göğüs sarkması görünüm açısından sinir bozucu olduğu kadar ilerleyen yıllarda çeşitli hastalıklara da neden olabilir. Kadınların birçoğu sarmış göğüslerini kamufle edebilecek kıyafetler tercih ediyor. Göğüs sarkmasının nedenleri arasında yanlış sütyen seçimi ve duruş bozukluğu gibi faktörler bulunuyor.

Abone ol

Göğüs sarkmasının birçok nedeni olabilir. Çocuk sahibi olmak, genetik yatkınlık, duruş bozuklukları ve yanlış sütyen seçimi... Sarkık göğüsler kadınların özgüven problemi yaşamasına neden olabiliyor. Ancak düzeltmek mümkün. Cerrahi işlemler yaptırmadan alacağınız birkaç önlem ve egzersiz hareketleriyle göğüslerinizi dikleştirebilirsiniz.

GÖĞÜS SARKMASI NASIL ÖNLENİR?

Tamamen doğal olsa da göğüsleriniz zamanla sıkılığını ve canlılığını kaybettiğinden, vücudunuza daha az güvenmenize neden olabilir. Uzmanlar, göğüslerin sarkmasını nasıl önleyebileceğiniz konusunda bilgiler paylaştı.

Uzmanlar 132 hasta arasında araştırma yaptı. Sarkık göğüs yakınması olan 125 hasta üzerinde yapılan başka bir çalışmada meme sarkmasına neden olan en önemli etkenin meme dokusunun büyük boyutlarda olması ve yer çekimi etkisi ile meme sarkmasına yol açması olduğu saptanmıştır. Aynı çalışmada sigara içmenin önemli bir faktör olmadığı belirtilmiştir. Sarkık göğüs yakınması olan 125 hasta üzerinde yapılan başka bir çalışmada ise meme sarkmasına neden olan en önemli etkenin meme dokusunun büyük boyutlarda olması ve yer çekimi etkisi ile meme sarkmasına yol açması olduğu saptanmıştır. Aynı çalışmada sigara içmenin önemli bir faktör olmadığı belirtilmiştir.

Sarkmış göğüs toparlanır mı?

Kozmetik mağazalarında göğüs sarkmasını önleyen pahalı ilaçlar bulabilirsiniz. Ama pahalı ilaçlara para vermeden önce evde kendinizin uygulayabileceğiniz yöntemlerle göğüslerinizi toparlayabilirsiniz. Bu sarkmayı geciktirmek için yapılabilecek doğal önlemler de bulunuyor.

Buz masajı

Buz masajı göğüslerinizin eski sıkılığını kazanıp tekrar yukarı kalkmasında etkili bir doğal tedavidir. Soğuk hava kompresi dokuların kasılmasını sağlar ve kasılan dokular göğüslerinizin yukarı kalkmasını sağlar. 2 adet buz küpü alın ve buz küpleri ile göğüs çevrelerine dairesel şekilde masaj yapın. Her göğüs için 1 dakika masaj yeterlidir.Yumuşak bir havluyla kurulayın ve hemen uygun bir sutyen giyin.Arkanıza yaslanır pozisyonda 30 dakika bekleyin. Özellikle yazın gün içerisinde bir iki kere bu işlemi uygulayabilirsiniz.

Aloe vera

Aloe Vera’yı jel halinde göğüslerinize sürün ve 10 dakika boyunca dairesel çizgilerle nazikçe masaj yapın. Masaj yapma işlemini bitirdikten sonra 10 dakika daha bekleyin. Daha sonra ılık suyla yıkayıp durulayabilirsiniz. Etkili sonuçlarını gözlemlemek için bu işlemi haftada 4-5 kere tekrar edebilirsiniz.

Zeytinyağı

Zeytinyağı da içerdiği antioksidan etkisi ile serbest radikallerin hasarını terse çevirebilir ve göğüslerin sarkmasını engeller. Avuç içlerinize biraz zeytin yağı alarak avuç içlerinizi birbirine sürterek ısıyı arttırın. Avuç içlerinizi göğüslerinizde aşağıdan yukarı doğru hareket ettirerek masaj yapın. Hücre yenilenmesi için 15 dakika boyunca bastırmadan masaj yapmaya devam edin.Haftada 4 veya 5 kere bu işlemi uygulayarak göğüs sarmasının önüne geçin. Zeytin yağı dışında, badem yağı, argan yağı, avokado yağı ve jojoba yağı kullanarak masaj yapabilirsiniz.