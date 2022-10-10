Trabzonspor-Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

TRABZONSPOR 0- 0 KASIMPAŞA (ilk yarı)

Ligde Gaziantep FK'yı sahasında 3-2, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı da yenmesi halinde bu sezon ilk kez art arda 3 maçı kazanmış olacak.Ligde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Trabzonspor 8. hafta sonunda 16 puanla 5. basamakta yer alıyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Vitor Hugo, Eren, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Maxi Gomez

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Bruma, Sadık, Mortadha, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Fall, Celina, Bahoken

HAKEM: Hüseyin Göçek

STAT: Şenol Güneş Spor Kompleksi

SAAT: 20:00

YAYIN: beIN SPORTS 1