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Kahvaltılara çok yakışacak süt reçeli tarifi nasıl yapılır?

Kahvaltılara çok yakışacak süt reçeli tarifi nasıl yapılır?

Arjantin'den dünyaya yayılan bu lezzet, özellikle kahvaltı sofralarında krebin üzerine çok yakışacak. Aynı zamanda tatlılarınızın üzerinde sos olarak da kullanabileceğiniz süt reçeli tarifini mutlaka denemelisiniz. 10 dakikada hazırlanan süt reçeline bayılacaksınız! İşte püf noktasıyla süt reçeli tarifi...

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Süt reçeli, görüntüsü itibariyle karameli anımsatıyor. İspanyolca, dulce de leche adıyla bilinen bu tarif Arjantin mutfağına özgü bir tat. Sabah kahvaltılarında farklı lezzetler denemek isteyenler için bu tarif kaçmaz! İster kahvaltıda ister tatlılarınızın yanında keyifle tüketebileceğiniz süt reçelinin yapılışını sizlerle paylaşıyoruz. Şimdiden afiyet olsun!

Süt reçeli malzemeleri

1 kilogram inek sütü (tam yağlı)
1 su bardağı toz şeker
1 silme çay kaşığı kabartma tozu

Süt reçelinin püf noktası nedir?

Pastörize olmayan emin olduğunuz yerden temin edilmiş taze inek sütü kullandığınız takdirde reçel daha kısa sürede kıvam alacaktır. Karbonat veya kabartma tozu kullanabilirsiniz. Süt köpürmeye başlayacağı için; süt seviyesinin üzerinde epey boşluk kalacak büyüklükte bir tencere kullanmanız önerilir. Çubuk vanilya kullanarak da reçel yapabilirsiniz.

Nasıl yapılır?

Sütü ve şekeri derin bir tencereye alarak tencereye alarak kaynatın. Ara ara karıştırın ki dibi tutmasın. Kaynamaya başlayınca kabartma tozunu ilave ederek hızlı hızlı karıştırın.

Bu aşamada süt çok kabaracağından derin tencere olması önemli. Daha sonra ara ara karıştırarak pişirmeye devam edin.

Sütün rengi sarıya dönüp, tam olarak boza kıvamına gelince altını kapatıp kavanoza aktarın.Bu kıvama gelmesi ortalama 45 dakika kadar sürüyor. Oda sıcaklığına gelen kavanozun kapağını kapatın ve dolaba kaldırın. Afiyetler olsun.

Sütün faydaları neler?

Az yağlı süt tüketimi kişilerde yağ yakımını hızlandırır.
Yüksek mineraller içerir. Kalsiyum da bunlardan biridir. Bu yüzden süt hem kemik hem de diş sağlığını olumlu etkiler.
Enerji verir.
Protein içeriği sayesinde dokularda gelişim sağlar.
Hafızayı kuvvetlendirir.
D vitamini ihtiyacını karşılayarak kemik erimesinin oluşmasını engeller.
Saçların uzamasına yardımcı olur.
Cildin yenilenmesini sağlar.
Tırnak kırılmasını engeller.
Ödem atmanıza yardımcı olur.

Süt hangi hastalıklara iyi gelir?

Süt kemik sağlığı için dost bir besindir. Kemik erimesine iyi gelir. Yağ yakımı ile zayıflamaya, uyku düzenini sağlamaya, saç ve tırnak sağlığına da iyi gelir.

Hipertansiyon
Kolesterol
Kalp ve damar hastalıkları
Bağırsak rahatsızlıkları
Kronik bronşit
Açık yaraların hızlı iyileşmesi
Kanser

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