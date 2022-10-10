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Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti

Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti

ABD'nin Yunanistan'a gönderdiği M1117 tipi zırhlı araçlar gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda görüntülendi.

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Yunanistan, Ege ve Doğu Akdeniz'de tahrik edici hamlelerine devam ediyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da arttı.

Bu durumun üstüne ABD'nin Atina Büyükelçiliği, ABD'nin yıl sonuna kadar Yunanistan'a 1200 adet kullanılmış zırhlı araç sevk etmesini planladığını duyurdu.

ABD'nin zırhlı araçları Sakız Adası'nda görüldü

Hal böyle olunca Yunanistan gayri askeri statüde yer alan adaları silahlandırmaya başladı.

Son olarak ABD'nin, Yunanistan Silahlı Kuvvetleri'ne hibe ettiği M1117 tipi zırhlı araçlar gayri askeri statüde yer alan Sakız Adası'nda görüntülendi.

Zırhlı araçlar, adada yangın tatbikatında görev aldı.

Gayri askeri statü konumunda yer alıyor

Öte yandan Sakız Adası, 1923 Lozan Barış Anlaşması gereğince gayri askeri statü konumunda yer alıyor.

Yunanistan, adanın statüsünü ihlal ederek, adada çeşitli üsler konuşlandırdı.

Adada konuşlanan askeri birlikler zaman zaman tatbikat gerçekleştiriyor.

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