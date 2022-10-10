Diyetteyim diye tatlıdan kaçmayın! Rafine şekersiz kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı kış deyince akla gelen tatlıların başında geliyor. Formunu korumak isteyenler veya şekersiz beslenmeye çalışanlar tatlı tariflerinden uzak durabiliyor. Diyet yaparken bile tüketebileceğiniz kabak tatlısı tarifinin tadı damağınızda kalacak. Peki şekersiz kabak tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte yanıtı...

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Kış deyince aklımıza gelen tatlıların ilk sıralarında kabak tatlısı var. Eğer tatlılardan uzak durduğunuz bir dönemdeyseniz, şekersiz kabak tatlısı tarifine mutlaka şans vermelisiniz. Diyet yapmanın sıkıcılığından sizi uzaklaştıracak, leziz mi leziz bu sağlıklı tarife mest olacaksınız. Şekersiz kabak tatlısı yapmak isteyenler için malzemeler ve tarif aşağıda...

Kabak tatlısı malzemeleri

2 dilim balkabağı

3 su bardağı su

5 adet çubuk tarçın

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı bal

Dövülmüş ceviz

Nasıl yapılır?

Suyu tarçınlarla birlikte tencereye alın.

10 dakika kadar kaynattığınız tarçınlı suyu ocaktan alıp tarçınları içinden çıkarın.

Tarçınlı su soğurken kabakları soyup dilimleyin.

Kabak dilimlerini soğuyan tarçınlı suya koyup yeniden ocağa alın.

Kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirdiğiniz tatlıyı servis tabağına alın.

Bal ve tahini bir kasede karıştırıp balkabaklarının üzerine gezdirin.

Dövülmüş cevizi de en üste serpip tatlınızı servis edin. Afiyet olsun…

Balkabağının faydaları neler?

Kışın tezgahlarda bütün ya da dilimlenmiş halde sıklıkla karşınıza çıkan bal kabağı, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağırsak hareketlerini hızlandırır, tok tutar ve cilde iyi gelir. İşte A, B, E vitaminleri, demir, sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, çinko, fosfor ve posadan zengin bal kabağının faydaları...

Turuncu antioksidan

Bal kabağı, alerjik reaksiyonların önlenmesine yardımcı olur. Astım, alerji gibi hastalıkların temelinde bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi yer alırken, antioksidan kapasitesi yüksek vitamin ve mineraller önem kazanır. Antioksidan kapasitesi en yüksek vitaminlerden biri olan beta karotenlerin ise en yüksek oranda bulunduğu besinlerden bir tanesi bal kabağı. Yarım su bardağı kadarında günlük ihtiyacın 2 katı kadar vitamin A bulunur.

Kuru cildi yeniler

Özellikle kadınlar soğuk kış günlerinde ciltlerinin kuruyup çatlamasından şikayetçi olur. Oysa cildin ışıltısını ve tazeliğini sağlayan malzemeler kozmetik mağazalarında değil, tam da yanı başınızda durur; yani mutfağınızda! Soğuk kış günlerinde kurumaya başlayan cildin yenilenmesini içeriğinde bulunan antioksidan mineraller ve A vitamini destekler. Peeling olarak dahi birçok maskenin içeriğinde bulunan bal kabağı özellikle çorba olarak tüketildiğinde cildin nem kazanmasına destek olur.

Bebeğiniz için besleyici bir mama

Posadan oldukça zengin bir kaynak olduğundan püresi veya çorbası uzun süre tok kalmanızı sağlarken; bağırsak tembelliği yaşayan kişilerde bağırsakların yeniden hareket kazanmasına yardımcı olur. Özellikle bebeklerde kabızlık şikayeti olduğu 6-8’inci aydan itibaren püre ya da çorba olarak tüketilebileceği gibi yulaf ilavesi ile posadan daha zengin hale getirilebilir.

Mikroplara karşı kalkan

Antioksidan vitamin ve minerallerden oldukça zengin olduğundan vücudu bakteri, virüs ve mikroplardan koruyarak mevsim geçişlerinde ve dondurucu kış günlerinde bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı olur.

Keskin gözler için

İçeriğinde bulunan ksantin adlı bileşen ultraviyole ışığın göz tarafından süzülmesine yardımcı olurken bu durum ileri yaşlarda görülebilecek gözde doku hasarı ve katarakt probleminin önüne geçer. İçeriğinde bulunan A vitamini ayrıca gece ve alacakaranlıkta gözün ışığa uyumunu sağlayarak görüş kabiliyeti kazandırır.

Diyet listenize hemen ekleyin

100 gramında sadece 26 kalori bulunan bal kabağının posadan oldukça zengin olması uzun süre tokluk sağlar, gereksiz enerji alımının önüne geçer ve kilo verme sürecinde destek olur.