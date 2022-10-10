Sağlıksız fastfoodların yüzüne bile bakmayacaksınız! İşte hem sağlıklı hem lezzetli ev yapımı tavuk hamburger

Fastfood gıdalar hiç şüphesiz gündelik hayatımızda tükettiğimiz en sağlıklı besinlerin başında geliyor. Fastfood denildiği zaman akla ilk olarak genellikle pizza ve hamburger gibi yiyecekler geliyor. Çocuklarımızı her ne kadar bu besinlerden uzak tutmak istesek de ne yazık ki bunda pek başarılı olamıyoruz.

İşte size çocuklarınızı bu fastfood gıdalardan uzak tutabilecek ev yapımı ve sağlıklı tavuk hamburger tarifi...

600 gr tavuk göğsü

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 yemek kaşığı un

6 adet hamburger ekmeği

Marul

Bulamak için:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

Biraz tuz

1 kase un

1 su bardağı mısır gevreği

1/2 su bardağından biraz fazla galeta unu

Tavuk hamburger tarifi

Tavuk burger tarifi için; ilk olarak 600 gr tavuk göğsünü bıçak yardımı ile küçük küçük doğrayıp, mutfak robotu içine bırakın. Tavuk etlerinin üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı sarımsak tozu ilave edin. Tavuk etlerini mutfak robotundan iyice geçirip, parçalanmasını sağlayın. Sonrasında 1 yemek kaşığı un koyun. Tekrardan mutfak robotundan geçirin.

Ardından elinizi devamlı ıslatarak, tavuk köftesi harcından iri parçalar alın. Hazırlanan köftelerin düzgün bir daire şeklini alabilmesi için bir kavanoz kapağı ya da büyük yuvarlak kurabiye kalıbını tezgah üzerine koyun. Kalıbın üzerine buzdolabı poşeti ya da streç film serin. Tavuk köftesini kalıbın içine koyup, eşit bir şekilde dağıtmadan yayın. Sonrasında poşeti kaldırıp, köfteyi düzgünce alın. Tecihinize göre kalıp kullanmadan eliniz ile de şekil verebilirsiniz. Bu ölçülerde toplam 6 adet tavuk burger köftesi elde edebilirsiniz.

Diğer yanda tavuk köftelerini bulamak için; bir kase içine 2 adet yumurtayı kırın. Üzerine 2 yemek kaşığı süt ve biraz tuz ekleyip, iyice karıştırın. Başka bir kaba da yarım su bardağından biraz fazla galeta unu ekleyin. 1 su bardağı mısır gevreğini rondodan iyice geçirip, galeta ununun üzerine ekleyip, iyice karıştırın.

Hazırladığınız tavuk köftelerini öncelikle arkalı önlü ve kenar kısımlarını una güzelce bulayın. Sonrasında arkalı önlü yumurtalı harca bulayın. Son olarak da köfteleri mısır gevrekli galeta un karışımına bulayın. Tavuk köftelerini bu şekilde buladıktan sonra kolay olması açısından bir tabak üzerine alın.

Tavuk burger köftelerini kızgın yağ içinde arkalı önlü iyice kızartın. Ardından 6 adet hamburger ekmeğini ortadan ikiye bölün. Ekmeğin tabanına marul serin. Marulun üzerine tavuk köftelerini güzelce yerleştirin. Köftelerin üzerine de damat tadınıza göre ketçap, mayonez ya da hardal sıkın. İçerisine yine tercihe göre marul, domates, kaşar peyniri gibi lezzetler ekleyerek ekmeğin üstünü üzerine kapatın.

Hazırladığınız ev yapımı tavuk hamburgerleri bekletmeden sıcak olarak tüketebilirsiniz.