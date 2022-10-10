Bu ev eşyaları elektrik değil cep yakıyor! İşte en çok yakan ev aletleri

Elektrik fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle birçok kişiyi ev eşyalarını çalıştırırken 2 kez düşünüyor. Peki hangi ev aleti ne kadar elektrik yakıyor?Abone ol
Birçok kişi elektrik faturası geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ev aletlerini mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalışıyor. Televizyondan ütüye, bulaşık makinesinden kahve makinesine kadar hemen hemen her gün kullandığımız elektrikli eşyalar aslında sandığımızdan daha fazla enerji tüketiyor.
Peki elektrikli aletler haftada kaç kilowatt saat enerji harcıyor? İşte o tablo:
Bulaşık makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat
Aylık Tüketim: 10 kwh
Televizyon
Haftalık çalışma süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kwh
Çamaşır makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat
Aylık Tüketim: 19 kwh
Fırın
Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat
Aylık Tüketim: 20 kwh
Çamaşır kurutma makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat
Aylık Tüketim: 24 kwh
Buzdolabı
Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat
Aylık Tüketim: 30 kwh
Kombi
Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat
Aylık Tüketim: 34 kwh
Elektrikli süpürge
Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat
Aylık Tüketim: 12 kwh
Ütü
Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat
Aylık Tüketim: 19 kwh
Su ısıtıcısı (kettle)
Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat
Aylık Tüketim: 28 kwh
Kahve makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat
Aylık Tüketim: 2 kwh
Mikro dalga
Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat
Aylık Tüketim: 3 kwh
Mikser - blender - rondo setü-
Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat
Aylık Tüketim: 4 kwh
Tost makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat
Aylık Tüketim: 4 kwh
Aspiratör
Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat
Aylık Tüketim: 10 kwh
Bilgisayar
Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat
Aylık Tüketim: 22 kwh
Klima
Haftalık Çalışma Süresi: 21 saat
Aylık Tüketim: 91 kwh
Saç kurutma makinesi
Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat
Aylık Tüketim: 9 kwh