BIST 3.582
DOLAR 18,58
EURO 18,05
ALTIN 997,06
HABER /  EKONOMİ

Bu ev eşyaları elektrik değil cep yakıyor! İşte en çok yakan ev aletleri

Bu ev eşyaları elektrik değil cep yakıyor! İşte en çok yakan ev aletleri

Elektrik fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle birçok kişiyi ev eşyalarını çalıştırırken 2 kez düşünüyor. Peki hangi ev aleti ne kadar elektrik yakıyor?

Abone ol

Birçok kişi elektrik faturası geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ev aletlerini mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalışıyor. Televizyondan ütüye, bulaşık makinesinden kahve makinesine kadar hemen hemen her gün kullandığımız elektrikli eşyalar aslında sandığımızdan daha fazla enerji tüketiyor.

Peki elektrikli aletler haftada kaç kilowatt saat enerji harcıyor? İşte o tablo:

Bulaşık makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat

Aylık Tüketim: 10 kwh

Televizyon 

Haftalık çalışma süresi: 35 saat
Aylık Tüketim: 14 kwh

Çamaşır makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

Fırın

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 20 kwh

Çamaşır kurutma makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 24 kwh

Buzdolabı

Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat

Aylık Tüketim: 30 kwh

Kombi

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 34 kwh

Elektrikli süpürge

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 12 kwh

Ütü

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

Su ısıtıcısı (kettle)

Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat

Aylık Tüketim: 28 kwh

Kahve makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 2 kwh

Mikro dalga

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 3 kwh

Mikser - blender - rondo setü-

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 4 kwh

Tost makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 4 kwh

Aspiratör

Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat

Aylık Tüketim: 10 kwh

Bilgisayar

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 22 kwh

Klima

Haftalık Çalışma Süresi: 21 saat

Aylık Tüketim: 91 kwh

Saç kurutma makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 9 kwh

ÖNCEKİ HABERLER
Başucunuzda tuzlu limonu bulundurun ve ertesi gün farkını hissedin
Başucunuzda tuzlu limonu bulundurun ve ertesi gün farkını hissedin
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Yer çekimsiz ortamda yapılan retina ile bilim dünyası hayrete düştü
Yer çekimsiz ortamda yapılan retina ile bilim dünyası hayrete düştü
Sağlıksız fastfoodların yüzüne bile bakmayacaksınız! İşte hem sağlıklı hem lezzetli ev yapımı tavuk hamburger
Sağlıksız fastfoodların yüzüne bile bakmayacaksınız! İşte hem sağlıklı hem lezzetli ev yapımı tavuk hamburger
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri açıkladı: Esnafa yeni destek paketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri açıkladı: Esnafa yeni destek paketi
Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti
Yunanistan tahriklerine bu kez de Sakız Adası'yla devam etti
Diyetteyim diye tatlıdan kaçmayın! Rafine şekersiz kabak tatlısı tarifi
Diyetteyim diye tatlıdan kaçmayın! Rafine şekersiz kabak tatlısı tarifi
Kahvaltılara çok yakışacak süt reçeli tarifi nasıl yapılır?
Kahvaltılara çok yakışacak süt reçeli tarifi nasıl yapılır?
Sarkmış göğüslere dur diyin! Dik göğüslere sahip olmak işte bu kadar kolay
Sarkmış göğüslere dur diyin! Dik göğüslere sahip olmak işte bu kadar kolay
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor-Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)