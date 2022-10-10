Bu ev eşyaları elektrik değil cep yakıyor! İşte en çok yakan ev aletleri

Elektrik fiyatlarının oldukça yüksek olması sebebiyle birçok kişiyi ev eşyalarını çalıştırırken 2 kez düşünüyor. Peki hangi ev aleti ne kadar elektrik yakıyor?

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Birçok kişi elektrik faturası geldiğinde kötü bir sürprizle karşılaşmamak için ev aletlerini mümkün olduğunca tasarruflu kullanmaya çalışıyor. Televizyondan ütüye, bulaşık makinesinden kahve makinesine kadar hemen hemen her gün kullandığımız elektrikli eşyalar aslında sandığımızdan daha fazla enerji tüketiyor.

Peki elektrikli aletler haftada kaç kilowatt saat enerji harcıyor? İşte o tablo:

Bulaşık makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 5 saat

Aylık Tüketim: 10 kwh

Televizyon

Haftalık çalışma süresi: 35 saat

Aylık Tüketim: 14 kwh

Çamaşır makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

Fırın

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 20 kwh

Çamaşır kurutma makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 6 saat

Aylık Tüketim: 24 kwh

Buzdolabı

Haftalık Çalışma Süresi: 168 saat

Aylık Tüketim: 30 kwh

Kombi

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 34 kwh

Elektrikli süpürge

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 12 kwh

Ütü

Haftalık Çalışma Süresi: 2 saat

Aylık Tüketim: 19 kwh

Su ısıtıcısı (kettle)

Haftalık Çalışma Süresi: 4 saat

Aylık Tüketim: 28 kwh

Kahve makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 2 kwh

Mikro dalga

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 3 kwh

Mikser - blender - rondo setü-

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 4 kwh

Tost makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 4 kwh

Aspiratör

Haftalık Çalışma Süresi: 7 saat

Aylık Tüketim: 10 kwh

Bilgisayar

Haftalık Çalışma Süresi: 56 saat

Aylık Tüketim: 22 kwh

Klima

Haftalık Çalışma Süresi: 21 saat

Aylık Tüketim: 91 kwh

Saç kurutma makinesi

Haftalık Çalışma Süresi: 1 saat

Aylık Tüketim: 9 kwh