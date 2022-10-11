BIST 3.582
DOLAR 18,58
EURO 18,05
ALTIN 996,84
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Vitor Hugo: Canımızı acıtan bir beraberlik oldu

Vitor Hugo: Canımızı acıtan bir beraberlik oldu

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, Kasımpaşa maçının sonunda açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo, Kasımpaşa maç sonunda konuştu.

Vitor galibiyeti çok istediklerini ve canlarının yandığını belirterek şu sözleri kullandı:

"Takım içinde herkes üzüldü"
"Canımızı acıtan bir beraberlik oldu. Çünkü, maçtan önce bugün galip gelseydik geçen senenin aynı haftası gibi lider olup sonuna kadar götürebileceğimizi konuştuk. Birçok şey denedik galibiyet adına ama olmadı. Takım içinde herkes üzüldü. Bu herkesin ne kadar istediğini gösteriyor. Bugün üzülüyoruz belki. Canımızı acıyor ama ruhu, isteği gördük."

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor ilk kez kazandı, Başakşehir ilk mağlubiyetini aldı
Sivasspor ilk kez kazandı, Başakşehir ilk mağlubiyetini aldı
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Altın Yatırımında Yılın Fırsatını Kaçırmayın!
Zelensky: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız
Zelensky: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız
Yunanistan’dan Avrupa'ya Türkiye mesajı: Silah satmayın
Yunanistan’dan Avrupa'ya Türkiye mesajı: Silah satmayın
AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona ezdirmeyiz
AK Parti'den asgari ücret açıklaması! Enflasyona ezdirmeyiz
Bu ev eşyaları elektrik değil cep yakıyor! İşte en çok yakan ev aletleri
Bu ev eşyaları elektrik değil cep yakıyor! İşte en çok yakan ev aletleri
Başucunuzda tuzlu limonu bulundurun ve ertesi gün farkını hissedin
Başucunuzda tuzlu limonu bulundurun ve ertesi gün farkını hissedin
Yer çekimsiz ortamda yapılan retina ile bilim dünyası hayrete düştü
Yer çekimsiz ortamda yapılan retina ile bilim dünyası hayrete düştü
Kimse sahiplenmeye kalkmasın, hepsi bizim! İşte yabancıların hayran olduğu Türk lezzetleri
Kimse sahiplenmeye kalkmasın, hepsi bizim! İşte yabancıların hayran olduğu Türk lezzetleri
Sağlıksız fastfoodların yüzüne bile bakmayacaksınız! İşte hem sağlıklı hem lezzetli ev yapımı tavuk hamburger
Sağlıksız fastfoodların yüzüne bile bakmayacaksınız! İşte hem sağlıklı hem lezzetli ev yapımı tavuk hamburger