Vitor Hugo: Canımızı acıtan bir beraberlik oldu

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo, Kasımpaşa maçının sonunda açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan ve hakem Hüseyin Göçek'in yönettiği maçta kazanan çıkmadı, İki takım sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un Brezilyalı savunmacısı Vitor Hugo, Kasımpaşa maç sonunda konuştu.

Vitor galibiyeti çok istediklerini ve canlarının yandığını belirterek şu sözleri kullandı:

"Takım içinde herkes üzüldü"

"Canımızı acıtan bir beraberlik oldu. Çünkü, maçtan önce bugün galip gelseydik geçen senenin aynı haftası gibi lider olup sonuna kadar götürebileceğimizi konuştuk. Birçok şey denedik galibiyet adına ama olmadı. Takım içinde herkes üzüldü. Bu herkesin ne kadar istediğini gösteriyor. Bugün üzülüyoruz belki. Canımızı acıyor ama ruhu, isteği gördük."