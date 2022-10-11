Petrol fiyatlarında düşüş başladı! Motorin için indirim ihtimali var tabii eğer iç etmezlerse
Bugün petrolün varil fiyatında düşüş var. 98.66 dolar seviyesine kadar çıkan petrol fiyatları motorine kallavi zamlar getirmişti. Petrolün varil fiyatı 96 dolara kadar düştü. 6 günde 4 kez zamlanan motorin için indirim beklentisi oluşsa da henüz sektör kaynaklarından bir haber yok. Petrol fiyatlarındaki artış anında pompaya zam olarak yansıtılırken, düşüşte vatandaş indirimi anında göremiyor. Bazen de indirim tamamen iç edilip pompaya hiç yansıtılmıyor.Abone ol
Dün 98,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 96,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 azalarak 96,13 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 90,97 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 96,37 ile 96,82 dolar aralığının direnç, 95,57 ile 95,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Petrol fiyatlarını düşüren sebep
Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de devam eden Kovid-19 salgınının yarattığı talep düşüşü beklentisi etkili oldu. ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış, petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha pahalı hale getirerek fiyatları baskılıyor.
Petrol fiyatlarını ateşleyen de bu oldu
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhak ettiği gerekçesiyle Rusya'ya karşı ticari yasaklar ve Rusya'nın petrol satışına tavan fiyat getirilmesini içeren yeni yaptırımları kabul etmesi de fiyatları destekledi. Rus hükümeti ve ekonomisi üzerindeki baskıyı artırmayı, Rusya'nın askeri kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan 8'inci yaptırım paketine göre, Rusya'dan ham petrol ve petrol ürünlerinin deniz yoluyla üçüncü ülkelere taşınmasına ilave kısıtlamalar getirildi.
Motorine indirim gelir mi?
Petrol fiyatlarındaki artış anında pompaya zam olarak yansımıştı. 6 gün içinde motorinin litre fiyatı rekor zamla 28 liranın üstüne çıkmıştı. Son zam da dün gece geldi ve bugün itibariyle pompaya yansıdı. Motorinin litre fiyatı 30 liraya doğru giderken, Petrol fiyatlarının düşüş trendine girmesi indirim ihtimali doğurdu. Ancak sektör kaynaklarından henüz indirime dair bir haber gelmiş değil. Petrol arttığı anda zam anında yansırken, düşüşündeki indirimler hep gecikmeli oluyor ya da hiç yapılmıyor.