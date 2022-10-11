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Navigasyon ölüme götürdü! ABD'li 2 çocuk babasının korkunç sonu

Navigasyon ölüme götürdü! ABD'li 2 çocuk babasının korkunç sonu

ABD'nin Kuzey Carolina Eyaleti'ne bağlı Hickory'de iki çocuk babası, navigasyonun yönlendirdiği köprüyü kullanınca ölüm kaçınılmaz oldu. Şehir dışındaki köprü sular nedeniyle daha önce yıkılmış ve kullanılmıyordu. Herhangi bir uyarı levhası da konulmayınca talihsiz adam köprüden aşağı uçarak hayatını kaybetti.

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ABD'de iki çocuk babası Phil Paxson, kızının dokuzuncu doğum günü partisinden dönüyordu. Navigasyondan takip ettiği yol, 2013'te sular altında kalan bir köprüye çıktı. Ancak yolda herhangi bir uyarı levhası ya da bariyer bulunmuyordu.

Yolu takip eden Paxson, köprüden aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Polisler, WSCOTV'ye yaptıkları açıklamada, Paxson'un saat 23.00'te köprüden uçtuğunu ama aracının sabah saat 9.45 sularında bulunduğunu söyledi.

"Birileri bariyer koymalıydı"

Yetkili Brian Black, "Birileri bu bölgeye bir tür bariyer veya barikat kurmalıydı. Burası özel mülk. Eyalet korumasında değil" açıklamasında bulundu.

Tahrip olan bariyerler kaldırılmış

Otoyol Devriyesi daha önce yolun ve köprünün eyaletin yetkisi altında veya Hickory şehir sınırları içinde olmadığını söyledi. Daha önce yola yerleştirilen bariyerler tahrip edilmiş ve kaldırılmıştı.

"Küçücük bir tedbir kurtarabilirdi"

Paxson'ın eşi Alicia Paxson ise önceki günlerde WSCOTV'ye verdiği demeçte, "Öyle görünüyor ki küçücük bir tedbir hayatını kurtarabilirdi. Kimse sorumluluk almak istemedi. 9 yıldan uzun süredir bu nasıl böyle olabildi, anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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