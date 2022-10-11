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Bursa'da 5'inci kez yakalandı! Alkollü sürücüye ceza yağdı ehliyeti 71 yaşına kadar yok

Bursa'da 5'inci kez yakalandı! Alkollü sürücüye ceza yağdı ehliyeti 71 yaşına kadar yok

BURSA'da bir şahıs 5'inci kez alkollü araç kullanırken denetimdeki polis ekiplerine yakalandı. Çeşitli nedenlerden dolayı 8 bin 432 TL para cezası uygulanan 57 yaşındaki sürücünün ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu.

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Uygulama sırasında ekipleri görüp geri manevra yaparak aracını yol kenarına park eden sürücü, polisin dikkati üzerine yakalandı.
Aracı kullanmadığını söyleyen sürücü Hüseyin Ş. (57), polisin fark ettiğini belirtmesi üzerine itiraf etti.

Alkolmetre testi sonucu 2 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye 5. kez alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyet bulundurmadan araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 16 KJ 946 plakalı aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu.

Takma diş için izin istedi

Polis ekiplerine teşekkür eden sürücü ise polis ekiplerinden aracında takma dişlerini almak için izin istedi. Aracına yönelen sürücü, araçtaki protez dişlerini taktıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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