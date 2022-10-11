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Trump'a kötü haber: Eski Beyaz Saray çalışanı konuşmaya ikna edildi

Trump'a kötü haber: Eski Beyaz Saray çalışanı konuşmaya ikna edildi

ABD'de 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları üzerine açılan soruşturmada, Trump'ın Beyaz Saray'daki özel kalemi Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson’ın Trump'a karşı savcılarla iş birliği yapacağı belirtildi. 2020 Başkanlık seçimleri sırasında en çekişmeli eyaletlerden biri olarak öne çıkan Georgia'da, Trump ile ekibinin seçimlerin sonucunu etkilemek için eyaletteki görevlilerle yaptığı görüşmeler ülkede sert tartışmalara neden olmuştu.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, 2020 Başkanlık seçimleri sonuçlarını bozma girişimlerini soruşturan Georgia eyaleti savcılarının Trump'ın Beyaz Saray'daki özel kalemi Mark Meadows'un yardımcısı Cassidy Hutchinson’ı iş birliğine ikna ettiği belirtildi.

CNN'in, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ilgili soruşturma çerçevesinde savcıların, eski Beyaz Saray çalışanı Hutchinson’un iş birliğini güvence altına aldığı kaydedildi.

Meadows’un yardımcısı olan Hutchinson’un, Georgia savcılarına 2020 Başkanlık seçimleri ile ilgili Beyaz Saray’da tanık olduklarına ve özellikle konu Georgia’ya geldiğinde atılan adımlara ilişkin bilgiler sunabileceği aktarıldı.

Trump döneminin Beyaz Saray özel kalem müdürü Meadows, Aralık 2020'de yetkililerin Georgia'da uzaktan kullanılan oy pusulaları ile ilgili yürüttüğü denetim sırasında Cobb Bölgesindeki bir seçim bölgesine sürpriz bir ziyarette bulunmuştu, ayrıca Ocak 2021’de de Trump ile Georgia eyalet sekreteri Brad Raffensperger arasında geçen oy pusulalarıyla ilgili tartışmalı telefon görüşmesine katıldığı bildirilmişti.

2020 Başkanlık seçimleri sırasında en çekişmeli eyaletlerden biri olarak öne çıkan Georgia'da, Trump ile ekibinin seçimlerin sonucunu etkilemek için eyaletteki görevlilerle yaptığı görüşmeler ülkede sert tartışmalara neden olmuştu.

Fulton Bölge Savcılığının, söz konusu görüşmeler dahil 2020 Başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları üzerine açtığı halen devam eden soruşturma çerçevesinde Meadows’un da ifadesini almak istediği kaydediliyor.

Cassidy Hutchinson, ayrıca, 6 Ocak 2021 Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine de 29 Haziran’da ifade veren önemli isimlerden biri olmuştu.

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