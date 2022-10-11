“Çapsız Davutoğlu” baştacı, Metin Feyzioğlu hain oldu!

Türkiye Barolar Birliği eski başkanı Metin Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KKTC Büyükelçiliği’ne atanmasının yankılarını İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, youtube kanalında değerlendirdi.

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Metin Feyzioğlu hakkında günlerdir muhalif kanallar Halk TV, KRT, Tele1 televizyonlarında aleyhte yayınlar yapılıyor. Metin Feyzioğlu’nun dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’la yaşadığı polemiğe vurgu yapan Merdan Yanardağ, hakaretlerde bulunuyor.

“Dünyanın en çapsız dışişleri bakanı” demişti ama...

Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapan Merdan Yanardağ Metin Feyzioğlu’nu hain, dönek ilan ederken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun dönemin dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile ilgili “Dünyanın en çapsız dışişleri bakanı” sözleri akıllara geldi. 6’lı masanın aktörü haline gelen Ahmet Davutoğlu göklere çıkarılırken, Metin Feyzioğlu onlara göre dönek ya da hain…

Hadi Özışık Metin Feyzioğlu’na yapılan linç girişimini ayrıntılarıyla ele aldı.

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