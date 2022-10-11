Kahvaltılarınıza renk katacak zeytinyağlı gevrek poğaça tarifi!

Kahvaltıda dumanı üstünde, kıyır kıyır bir poğaçaya kim hayır diyebilir ki? Çok kısa sürede çabucak hazırlanan bir zeytinyağlı poğaça tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İçerisinde katı yağ kullanılmadığı için de oldukça sağlıklı ve diyet yapanların tercih edebileceği bir lezzet. İşte zeytinyağlı poğaça tarifi...

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Pastanelerden aldığımız kıyır kıyır peynirli poğaçaların tadını aratmayacak dumanı üstünde bir zeytinyağlı poğaça yapmaya ne dersiniz? Kahvaltılarınızda çayın yanında yiyebileceğiniz zeytinyağlı poğaça tarifinin kalorisi için de endişe etmeye gerek yok. Katı yağ kullanılmayan bu poğaça tarifi oldukça sağlıklı. İşte zeytinyağlı poğaça tarifi...

Malzemeler:

2 çay bardağı zeytinyağı

1,5 çay bardağı süt

2 adet yumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

2 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

4 su bardağı un

İçi İçin:

150 gram beyaz peynir

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı çörek otu

Nasıl yapılır?

Yağları, sütü, yumurtaları bir kaba alın ve üstüne kabartma tozlarını ekleyin. Üstüne elma sirkesi ekleyerek köpürtün.Tuzunu da ekleyip yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya başlayın.Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartın elinizle yuvarlayıp avucunuzla ezin ve ortasına peynir koyup, yarım ay şeklinde kapatın.

Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Kenara ayırdığınız yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı yağ ile çırpın ve üstlerine sürün. Son olarak çörek otu serpip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alın, ılık ya da soğuk servis edin. Afiyetler olsun!

Evde poğaça yaparken nelere dikkat etmeli?

Puf gibi kabaran poğaça tarifi için dikkat etmeniz gereken bazı kullar var. İşte kabaran poğaçanın sırları...

Tüm malzemeler oda sıcaklığında olmalı

Eğer yumuşacık ve puf puf kabaran poğaçalar elde etmek istiyorsanız ilk kural kullanacağınız malzemelerinoda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Örneğin; tereyağını buzdolabından çıkarıp bekletmeden kullanmak ya da yumurtayı da şekilde buzdolabından aldığınız gibi kırmak... Bunlar en temel hatalardan sadece biri.

Sütü veya suyu ısıtın

Tarifinizde süt veya su varsa bu iki malzemeyi ısıtıp, elinizi yakmayacak kıvama getirerek hamurunuza ilave etmeyi unutmayın. Bu noktada süt ve su ayrı kaplarda ısıtılmalı. Sütün ve suyun ılık olması poğaçanızın daha yumuşak olmasını sağlayacaktır.

Kuru maya kullanıyorsanız mutlaka şeker ilave edin

Poğaçalarda genellikle 3 maya çeşidi kullanılır. Bunlar; yaş maya, kuru maya ve instant maya. Eğer kuru maya kullanacaksanız mutlaka az miktarda şeker de ilave etmeyi unutmayın. Mayanın hamurunuzu kabartması için şekere ihtiyacı vardır.

Hamurunuz ele yapışkan bir kıvamda olmamalı

En sık yapılan hatalardan biri de tüm malzemeleri birbirine iyice karıştırdıktan sonra hamurunyapış yapış kıvamda olması... Eğer hamurunuz ele yapışıyorsa bu malzemelerin birbirleriyle tam bütünleşmediği anlamına gelir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken iki durum var:

Birincisi; hamuru elinizle çektiğinizde kopuyorsa, hamur iyi yoğurulmuş demektir. İkincisi; hamura parmakla bastırdığınızda çukur oluşuyorsa ve parmağınızı geri çektiğinizde çukur kapanıyorsa o hamurun biraz daha yoğurulmaya ihtiyacı vardır.

Hamuru 30 dakikadan daha az dinlendirmeyin

Hamurunuzun kabarması ve mayanın içinde aktive olması için onun dinlenmesine izin vermelisiniz. Aceleyle dinlendirmeden yaptığınız poğaçalar hüsranla sonuçlanabilir.