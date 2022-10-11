Kerem Bürsin o soru karşısında sessiz kalamadı: "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum"

Sen Çal Kapımı dizisinde tanıştığı ve başrol oynadığı güzel oyuncu Hande Erçel ile bir zamanlar aşk yaşayan Kerem Bürsin geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Mekan çıkışı basın mensupları eski aşkı Hande Erçel'in yeğeni Mavi'nin sağlık durumu ile ilgili soru yöneltince, yakışıklı oyuncu Bürsin sessiz kalamadı ve kısa bir açıklamada bulundu.

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FOX TV ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde başrol oynayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin, dizideki aşklarını gerçek hayata taşımıştı. İkili daha sonra sessiz sedasız ayrılarak hayranlarını üzmüştü. Ayrılıkları hakkında hiç konuşmayan Kerem Bürsin, geçtiğimiz gün Etiler'de görüntülendi. Basın mensuplarının eski sevgilisi Hande Erçel'in 2.5 yaşındaki yeğeni Aylin Mavi'nin yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili soru sorulması üzerine yakışıklı oyuncu "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Mehmet Günsür'u görünce durdu

Yer aldığı projelerle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kerem Bursin geçtiğimiz gün trafikte seyir halindeyken ünlü oyuncu Mehmet Günsür'ü fark edince aracından inerek Günsür'un yanına gitti. İkili Etiler'de bir mekanda sarılarak, hasret giderirken sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre kısa süren sohbet sonrası tekrar mekandan çıkıp aracına yönelen Bürsin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Aşk haberlerine tepki

Mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kerem Bürsin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden kendisi hakkında çıkan aşk haberlerine tepki gösterdi. Bürsin açıklamasında, "Beni başka birileriyle yazdılar, tepkim ona. Hayatımda kimse yok. Sadece iş var hayatımda. Çok çalışıyorum. Yakın zamanda sürprizleri patlatacağız. Güzel bir şey olacak ama sürpriz" ifadelerini kullandı.

"Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum"

Oyuncu Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in, geçtiğimiz yıl nisan ayında aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinde başlayan arkadaşlıkları daha sonra aşka dönüşen Bursin ve Erçel, ilişkilerini noktalamıştı. İkilinin, iş anlaşmalarının sekteye uğramaması için bağlı oldukları ajansların isteği ile ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Hande Erçel’in yeğeni Mavi’nin yaşadığı sağlık sorunu hakkında konuşan oyuncu, "Tabii ki arayıp, Hande ile konuştum. Bu konuyla alakalı çok bir şey demek istemiyorum. Çok hassas bir konu ve bu hassasiyeti korumak adına magazinsel bir şey çıksın istemiyorum. Tek diyeceğim bu" dedi.

Öte yandan ayrılık sonrası Hande Erçel'le küs olduğu iddiları hatırlatılan Bürsin, "Gayet iyiyiz” demekle yetindi.

Sosyal medyada yaptığı yorum olay olmuştu

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan aşk iddialarının ardından kendisi hakkında haber yapan bir magazin sayfasının paylaşımını gören Kerem Bursin yaptığı yorumla adeta ateş püskürmüştü. Ünlü isim hakkında çıkan iddialara ve habere "Bu haber tam bir saçmalık" diyerek isyan etmiş ve "Genelde bunu yapmam, ama bu haber tam bir saçmalık. Ben bekarım; siz ve bunu okuyanlar her kimlerse hakkımda bu saçma haberleri yaymazsanız ve kendi hayatınıza veya gerçek haberlere odaklanırsanız çok sevinirim. Teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.