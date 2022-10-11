Bu kürü yapanlar ödem atıyor, gençleşiyor incecik oluyor mucize kür

Hepimiz zaman zaman fazla kilolarımızdan yakınırız. Bazen kilo sandığımız şey ödem olabiliyor. Şişkinlik ya da diğer bir adıyla ödem, birçok nedene bağlı ortaya çıkabilir. Vücuttan ödem atmak için öncelikle hangi durumun ödeme neden olduğunun anlaşılması gerekir. Vücutta bulunan ödemi, yani fazla sıvıyı atmak için gün içinde su tüketimini artırmak gerekir.

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Ödem, vücut dokularında gerçekleşen iltihaplar sebebiyle aşırı sıvı birikmesi sonucu ortaya çıkan şişliğe denir. Deri altındaki dokunun şişmesi ve bölgenin dokunulunca içeri doğru göçmesi, ödemin en sık karşılaşılan belirtileri arasında yer alır. Bunun dışında, derinin her zamankinden gergin ve parlak olması da ödemin belirtileri arasındadır.

Ödem olduğu nasıl anlaşılır?

Ödem oluşumunun en belirgin belirtileri el ve ayaklarda oluşan şişkinlik, selülit, bitmeyen halsizlik hissi, az idrara çıkma ve yorgunluktur. Ödem, kilo vermenizi de zorlaştırır. Vücutta oluşan ödemleri atmak için ilk olarak tuz tüketimi dengeli bir hale getirilmeli, aşırı tuzlu besinlerden kaçınılmalıdır. Bunun dışında hareketsizlikten kaçınılmalı, ev içinde veya dışarıda kısı yürüyüşler yapılmalıdır. Ayrıca bazı besinler sayesinde ödemi atmak kolaylaştırılır.

Ödem neden olur?

Ödem, birçok sebebe bağlı ortaya çıkabilir. Her ödem türü farklı bir duruma ya da hastalığa bağlı gelişebileceği için tedavide farklı yöntemler kullanılabilir. Ödeme neden olabilecek faktörler arasında;

Ameliyatlar,

Vücutta enfeksiyon,

Gıda alerjisi,

İlaç tedavisi,

Düşük albümin,

Kalp yetmezliği,

Böbrek hastalıkları,

Yaralanma,

Fazla tuz tüketimi,

Ağır yanıklar,

Böcek ısırması,

Deri enfeksiyonları

Karaciğer hastalıkları,

Hamilelik ve diğer tıbbi sorunlar sayılabilir.

Ödem nasıl geçer?

Ödemlerinizden hızlıca kurtulmak için bu kürleri denemelisiniz.

Kiraz sapı kürü:

1 avuç kiraz sapı

1 avuç mısır püskülü

2.5 bardak su

Suyu cezvede kaynatın. Kaynamaya başladığında üzerine kiraz sapı ve mısır püskülünü atarak 10 dakika demlenmesi için bekletin. Daha sonra suyunu süzüp içebilirsiniz.

Yoğurt kürü:

Bir kase yoğurt

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı zerdeçal

1 çay kaşığı zencefil

Yoğurt dışındaki tüm malzemelerin toz halini kullanın. Malzemeleri yoğurdun içine atın ve özdeşleşinceye kadar karıştırın. Bu kürü uyumadan 1 saat önce tüketin.

Yeşil kür:

1 adet yeşil elma

1 demet maydanoz

1 avuç ıspanak

Yarım salatalık

Öncelikle tüm malzemeleri yıkadıktan sonra blenderın içerisine koyun. Üzerine göz kararı su ekleyin ve karıştırın. Hazırladığınız kürü, mide sorununuz yoksa aç karna tüketebilirsiniz.

Yeşilçay kürü:

3 poşet yeşil çay

1 adet soda

750 ml su

Yarım limon suyu

Suyu kaynatın ve içerisine yeşil çay poşetlerini atın. Çayı 10 dakika demlendirdikten sonra poşetleri çıkartın ve soğutun. Soğuyan kürün içerisine yarım limonu ve sodayı ekleyerek tüm gün tüketebilirsiniz. Midesi hassas olanlar için uygun değildir.