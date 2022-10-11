Hindistan cevizi yağı ve türk kahvesinin zayıflamada etkisi çok büyük! Hindistan cevizi yağının hiç duymadığınız etkileri…

Günlük hayatta cilt bakımında, sağlıkta, temizlikte ve pek çok yerde kullanılabilen Hindistan Cevizi yağının aynı zamanda zayıflama konusunda da oldukça etkili. İçerisinde bulunan yağ asitleri vücudun direnç kazanıp, metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı oluyor. Hindistan cevizi yağı içine girdiği kahvenin hem tadını güzelleştiriyor hem de kilo vermeye yardımcı oluyor.

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Hindistan cevizi yağı özellikle sağlıklı beslenme trendleri arasında sıkça tüketilen bir ürün halini aldı. Türk mutfağında çoğunlukla tatlı süslemelerinde toz halinde görmeye alışık olduğumuz Hindistan cevizi, aslında besleyiciliği yüksek tropik bir meyvedir. Hindistan cevizi yağı ise bu meyveden elde edilen doymuş yağ oranı yüksek bir yağdır.

Hindistan cevizi yağının faydaları arasında; düzenli tüketildiğinde şeker yeme isteğini kontrol etme, kilo kontrolü, hazımsızlığı kolaylaştırma ve metabolizmayı hızlandırma özelliği sayılır. Ayrıca cildin nemini korumasına ve ağız sağlığına da iyi geldiği söylenir. Vegan beslenen kişiler için de Hindistan cevizi sütü iyi bir alternatiftir.

Faydaları say say bitmiyor

Hindistan cevizi yağı yağ asitleri bakımından son derece zengindir. Bununla birlikte hem ağızdan hem de haricen kullanıldığında etkisini gösterir. İşte birçok faydası bulunan Hindistan cevizi yağının farklı kullanım alanları...

Hindistan cevizi yağı yaraları çok hızlı iyileştirir. Bu nedenle yaralandığınızda hindistan cevizi yağını kullanmanızda fayda vardır.

Yumurtaların üzerine hindistan cevizi yağı sürerseniz raf ömürlerini uzatabilirsiniz.

Yaz aylarında smoothiesini evde yapmayı sevenler için küçük bir püf nokta. Smoothiesinizin içine bir çay kaşığı hindistan cevizi yağı koyarsanız hem daha lezzetli olur hem de kilo vermenizi sağlar.

Hindistan cevizi yağı cilt, saç ve göz çevresi bakımı için rahatlıkla kullanılır. Düzenli kullanımda etkisini gösterir.

Eğer mayonezinizi evde yapıyorsanız içine ayçiçeği yağı yerine hindistan cevizi yağı koymaya özen gösterin. Bu şekilde mayonezin içinde bulunun kolesterol oranını azaltabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı özellikle şekerli hamur işlerinde kullanılabilir. Genellikle bitkisel kökenli yağlar ısındığında zararlı olurken, hindistan cevizi yağı çok kızsa bile içinde bulunan yararlı özellikleri korur.

Hindistan cevizi yağını kahveyle birlikte tüketin

Hindistan cevizi yağının kilo vermedeki etkisini merak eden bir araştırma grubunun elde ettiği sonuçlara göre, günde 2 fincan Hindistan cevizi yağı ile tüketilen kahvenin 200 kalori yaktığı kanıtlanmıştır. Eğer sizde gündelik yaşantınız içerisinde kahve içmeyi alışkanlık haline getirdiyseniz, bu rutinlerinizde bir farklılık yaparak kahvenin içine hindistan cevizi ilave ederek zayıflamayı kolaylaştırabilirsiniz. Egzersiz uygulamadan yarım saat önce tüketebileceğiniz yağ yakıcı kahve ile formunuzu kolaylaştırabilirsiniz.

Yağ yakan kahve tarifi

1 büyük fincan suya 2 tatlı kaşığı kahve ve 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı katarak pişirebilirsiniz. Bu tarif kilo verme sürecinize büyük etki ediyor.