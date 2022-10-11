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Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşkına döndü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçeli İsmail Yüksek'i kahvehanede görenler şaşkına döndü

Fenerbahçe ve Türk Milli Takım'ın yükselen yıldızı İsmail Yüksek, memleketi İznik'te vatandaşlarla birlikte maç izledi. Görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği futbolcu, vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

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İzinli olduğu zamanlarda sık sık memleketi Bursa'ya gelen İsmail Yüksel, akraba ve arkadaşlarıyla hasret gideriyor.

İznikspor'un yaptığı gece antrenmanını ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu. İznikli hemşehrileri ile bol bol fotoğraf çektiren Yüksek, bir kahvehanede Trabzonspor - Kasımpaşa maçını izledi. Milli futbolcuyu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Milli futbolcu Yüksel, hafta sonu Yeni Karamanspor maçında İznikspor'a başarılar diledi.

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