Siyah mayosuyla traktöre çıkıp poz verdi! 'İki traktör göreyim, kullanayım'

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, tatil için bulunduğu Urla'da traktör üzerinde poz verdi. Başarılı oyuncu üzerine giydiği siyah mayosu ve yırtık kotuyla dikkatleri üzerine çekti. Gonca Vuslateri'nin belinin altına kadar indirdiği pantolonu sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Yalan Dünya dizisinde canlandırdığı Vasfiye karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Son paylaşımıyla da büyük ilgi gören Vuslateri, traktör üzerinde verdiği pozlarla beğeni topladı. Ünlü oyuncuya takipçilerinden yüzlerce yorum ve beğeni yağdı.

Traktörün üzerine çıkıp poz verdi

Tatil için Urla'ya giden oyuncu, ilginç tarzıyla traktör üstünde poz verdi. Siyah mayosunun altına bol bir kot pantolon giyen ünlü oyuncu, çektirdiği pozlarını sosyal medyada hesabından yayınladı.

"İki traktör göreyim, kullanayım..."

Vuslateri, yayınladığı karelerin altına da şu notu yazdı: "İki traktör göreyim, kullanayım.. İki kilo fazlam var mı yok mu trekler abi der, binerim.. Ayağımızın tozuyla selam vermeye geldik."

Gonca Vuslateri kimdir?

Gonca Vuslateri, 2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Aslen Sakarya, Hendek'li olan oyuncu, aslen Abhaz kökenli. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı.

Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'de annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitti ve buradan mezun oldu. DOT Tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi oldu.

DİZİLER

*Ruhsar

*Eyvah Kızım Büyüdü

*Aliye

*Büyük Buluşma

*Kız Babası

*Canım Ailem



*Küçük Sırlar

*Yerden Yüksek

*İbreti Ailem

*Yalan Dünya

*Gönül İşleri

*Anne

*Tehlikeli Karım

SİNEMA

*Bornova Bornova

*Kaybedenler Kulübü

*Bizans Oyunları

*Hedefim Sensin

*Düğüm Salonu

*Her Şey Dahil

TİYATRO

*Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

*Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

*Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot – 2010

ÖDÜLLER

*40. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (Yalan Dünya)

*2014 Bilkent Televizyon Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)