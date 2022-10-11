Milyarder girişimci Yuri Borisovich Milner Rus vatandaşlığından çıktı

RUSYA doğumlu ve aynı zamanda İsrail vatandaşı milyarder girişimci Yuri Borisovich Milner, Rus vatandaşlığından çıktığını açıkladı. Silikon Vadisi'nin en zengin Rus'u olarak bilinen Milner, 2014 yılında ailesiyle Rusya'yı terk etmişti.

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Dijital Sky Techonologies (DST Global) ve Mail.ru grubunun kurucusu, Facebook, Zynga, Twitter ve Groupon'un da yatırımcılarından 61 yaşındaki Yuri Borisovich Milner, Rusya vatandaşlığından çıktığını açıkladı.

Milner, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakının ardından kendisinin ve ailesinin ülkeyi temelli olarak terk ettiğini söyledi. Milner, bu yılın yaz aylarında da Rusya vatandaşlığından çıkış sürecinin tamamlandığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

1999 yılından bu yana İsrail vatandaşı olan Milner, DST Global'in internet sitesinde yer alan bir bilgi notuna göre 2014'ten bu yana Rusya'yı ziyaret etmedi. Rusya'da hiçbir varlığı bulunmayan Milner'ın, kişisel servetinin yüzde 97'si Rusya dışında elde edildi. Yine internet sitesinde yayımlanan bilgi notunda Milner'ın, Rusya lideri Vladimir Putin ile hiçbir temas kurmadığı ve tanışmadığı da belirtildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi, Milner'ın servetini yaklaşık 3,5 milyar dolar olarak tahmin ediyor.

Kaynak: Haber7