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İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Soylu "Terör bağlantısı göremedik, bir terör örgütüyle irtibat ve iltisak göremedik." dedi.

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Kadıköy Fikirtepe'de bir binada meydana gelen patlama ve yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Binanın çatı kısmın tamamen yandı yan tarafı da çöktü.

İçişleri Bakanı Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Soylu "Terör bağlantısı göremedik, bir terör örgütüyle irtibat ve iltisak göremedik." dedi.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokağı 34 numaralı binada patlama ve yangında 3 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın çatı kısmı tamamen yanmış binanın yan tarafında ise çökme olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayda terör bulguları olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlatmıştı.

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