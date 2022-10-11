Sular durulmuyor! Deniz Uğur harekete geçti: Reha Muhtar hakkında çarpıcı iddia!

Geçtiğimiz ay ünlü oyuncu Deniz Uğur'un eski kocası Reha Muhtar'a velayet davası açması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ardından ünlü televizyoncunun çocuklarına şiddet uyguladığını iddia ettiği gizli ses kayıtlarını sosyal medya hesabından yayınlanması oldukça ses getirmişti. Reha Muhtar ise yaptığı açıklamalarla olayın perde arkasını anlatmıştı. Son olarak çocuklarının velayetini isteyen Deniz Uğur, Muhtar hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya attı.

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Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasında sular durulmuyor. Geçtiğimiz ay eski karı-koca arasında yaşanan 'velayet' krizi magazin gündemine bomba gibi düşerken, Deniz Uğur'un Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla yayınladığı gizli ses kayıtları olay olmuştu. Ses kayıtlarını doğrulayan Reha Muhtar ise yaptığı açıklamada kızını uyuşturucu bağımlısı bir kişiden korumaya çalıştığını ifade ederek; Bir baba olarak 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu?" diyerek isyan etmişti. Son olarak çocuklarının velayetini isteyen Deniz Uğur, ünlü televizyoncu hakkında çarpıcı bir iddia daha ortaya attı.

Şiddet uyguladı iddiasıyla velayet davası açmıştı

Reha Muhtar ile oyuncu Deniz Uğur 2007 yılında dünyaevine girmiş, çift 2 yılın ardından 2009 senesinde anlaşamayarak boşanmıştı. Deniz Uğur'un bu beraberlikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz adında iki çocuğu olmuştu. Deniz Uğur geçtiğimiz ay eski eşi Reha Muhtar'a çocuklarına şiddet uyguluyor iddiasıyla velayet davası açmış ve kazanmıştı. Mahkeme ikilinin kızları M.D.M.'nin (13) geçici velayetinin 2 ay süreyle anneye verilmesine, Muhtar'ın da bu süreçte kızına yaklaşmamasına karar vermişti.

"BENİM KIZIM HIRPALANMIŞ, YARALI BİR ÇOCUK" Duruşma sonrası açıklama yapan Deniz Uğur, "Kızımın velayetini aldım. Atlatmaya çalıştığı travmanın tedavi edilmesi için de gerekli her yere başvuracağız. Şu anda oğlum için kaygılı bir şekilde ayrılıyorum. Çünkü her çocuk babasını görmek ister ve o dayak yememiş olabilir. Ama kanunen çocuğun yanında uygulanan şiddet de çocuğa uygulanmış şiddet sayılır. Ve onun da kadınlara şiddet uygulayan bir erkek rol modeli benimseme tehlikesi var." demişti.

Ses kayıtları yayınlandı, olayın perde arkası ortaya çıktı

Anne Deniz Uğur mahkemenin ardından harekete geçmiş, Reha Muhtar'ın kızına şiddet uyguladığı anın gizli ses kayıtlarını sosyal medya hesabı Instagram'dan yayınlamıştı. Gündeme bomba gibi düşen ses kaydında Reha Muhtar'ın kızına "5 dakikan var, hazırlan. Kırarım şimdi o bilgisayarı. Lan yürü. Allah'ın belası kadın." dediği de net şekilde duyulmuştu. Yayınlanan ses kayıtlarının ardından Reha Muhtar olayın perde arkasını şu ifadelerle açıklamıştı;

“Benim oğlum ve kızım 7 yıl yasaklı maddelerin kullanıldığı renkli akvaryum balıklarının ısmarlandığı evde büyüdüler. Kızımın fazla dozdan uyuşturucu kullanıp hastaneye kaldırılan ‘Kabal’ isimli kullanıcıyla görüşmemesi için 5 dakika süre verme hakkım ve sorumluluğum yok mu baba olarak?”

Reha Muhtar'dan çarpıcı Tamer Karadağlı iddiası

Yaşanan olayların ve yapılan çarpıcı açıklamarın ardından Reha Muhtar, eski eşi Deniz Uğur ve ünlü oyuncu Tamer Karadağlı ile ilgili ortalığı karıştıracak bir iddia ortaya atmıştı. Ünlü televizyoncu, Tamer Karadağlı'nın Seren Serengil'i arayarak "Reha Muhtar'a destek verme" dediğini iddia etmişti. Bunun yanı sıra Muhtar, Tamer Karadağlı'ya "Senin yıllardır Deniz Uğur ile bağlantın nedir?" diye sorması çok konuşulmuştu.

Deniz Uğur'dan Reha Muhtar'a bir dava daha

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Ünlü oyuncu, önceki gün yeni bir dava açarak harekete geçti. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.

"Akli melekeleri yerinde değil"

Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.