Hemen fişini çekin kapalıyken bile çok elektrik yakıyor! Televizyonu geçin bu aletin faturası şok edecek

Bu cihazlar fişe takılıyken kapalı halde neden elektrik harcar?

Evinizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünler, küçük mutfak aletleri, televizyon gibi eğlence araçları sizin kapalı sandığınız hallerde hatırı sayılır miktarda elektrik tüketiyor. En büyük hortumcu da uydu alıcıları... Bu cihazlar kapalıyken bile inanılmaz bir elektrik tüketimine sahip. Peki cihazı kapattım neden hala elektrik harcıyor sebebi ne derseniz. Önce bu konuda sizi bilgilendirelim. Evimize gelen elektrik 220V’tur. Evimizde kullandığımız bir çok elektrikli cihaz ise 220V’u direk olarak kullanmaz, girişlerinde bulunan bir transformatör yardımıyla bu gerilimi düşürerek kullanırlar. Bu transformatörler cep telefonlarının adaptörlerinde, televizyonların iç kısımlarında, bilgisayar kasalarının hemen girişlerinde bulunurlar. Asıl görevi 220V olan alternatif gerilimi 24V, 12V, 5V gibi düşük doğru gerilimlere düşürmek olan bu cihazlara adaptör, güç kaynağı (power supply) gibi farklı isimler verilir. İşte cihazlarımızın kapalıyken elektrik tüketimin sebebi bu transformatörlerdir.