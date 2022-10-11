Hemen fişini çekin kapalıyken bile çok elektrik yakıyor! Televizyonu geçin bu aletin faturası şok edecek
Fişe takılı olan cihazlar kapalıyken bile elektrik harcar. Bunların başında uydu alıcıları, televizyon, bilgisiyar, ketıl, çay ve kahve makinası, çamaşır ve bulaşık makinası, klima ve sinema ses sistemleri geliyor. Cep telefonu şarj aletleri de fişe takılı bırakıldığında elektrik harcamaya devam eder. Peki TV, uydu alıcısı, klima, çamaşır, bulaşık makinası kapalıyken ne kadar elektrik harcar, faturanıza kaç lira yük getirir bilmek ister misiniz. Emin olur rakam yok artık dedirtecek...
1 Eylül 2022 tarihi itibariyle elektriğin birim fiyatı evler için 2 lira 38 kuruşa çıktı. Son zamla birlikte elektrik faturaları kallavi gelmeye başladı. Elektrik faturasını düşürmek için zorunlu olan ev aletlerinden vazgeçemeyeceğimize göre kapalıyken bile elektrik harcayan aletleri fişten çekmek büyük fark yaratacak. Evinizdeki televizyondan uydu alıcısına, çay, kahve makinasından çamaşır makinasına, cep telefonu şarjından tutun da bilgisayara kadar tüm aletler kapalıyken bile elektrik harcıyorlar. Önceden tüketimi az diye gözünüze batmayan bu aletler, gelen zamlarla artık faturanızın şişmesine sebep oluyorlar. Size rakam da verelim. Yılda 330 liranız cebinizden ruhunuz bile duymadan fişe takılı olan bu aletler tarafından hortumlanıyor. Peki hangisi ne kadar harcıyor yıllık faturadaki yansıması ne derseniz... Buyrun hepsini tek tek hesapladık.
Bu cihazlar fişe takılıyken kapalı halde neden elektrik harcar?
Evinizde fişe takılı ve kapalı bekleyen elektronik ürünler, küçük mutfak aletleri, televizyon gibi eğlence araçları sizin kapalı sandığınız hallerde hatırı sayılır miktarda elektrik tüketiyor. En büyük hortumcu da uydu alıcıları... Bu cihazlar kapalıyken bile inanılmaz bir elektrik tüketimine sahip. Peki cihazı kapattım neden hala elektrik harcıyor sebebi ne derseniz. Önce bu konuda sizi bilgilendirelim. Evimize gelen elektrik 220V’tur. Evimizde kullandığımız bir çok elektrikli cihaz ise 220V’u direk olarak kullanmaz, girişlerinde bulunan bir transformatör yardımıyla bu gerilimi düşürerek kullanırlar. Bu transformatörler cep telefonlarının adaptörlerinde, televizyonların iç kısımlarında, bilgisayar kasalarının hemen girişlerinde bulunurlar. Asıl görevi 220V olan alternatif gerilimi 24V, 12V, 5V gibi düşük doğru gerilimlere düşürmek olan bu cihazlara adaptör, güç kaynağı (power supply) gibi farklı isimler verilir. İşte cihazlarımızın kapalıyken elektrik tüketimin sebebi bu transformatörlerdir.
Kullanılmadığı durumda prize bağlı küçük bir transformatör 1-5W arasında bir güç tüketir. Bireysel olarak düşündüğümüzde bu güç miktarı çok büyük gelmeyebilir. Fakat genele vurduğumuzda ise çok büyük rakamlarla karşılaşabiliriz. Evimizde 5 adet elektrikli alet olduğunu, bu aletlerin ortalama 3W güç tükettiklerini düşünelim. Toplam 5×3=15 W bir güç tüketimi demektir bu. Bu aletler günün 18 saati sürekli fişte olduğunu düşünürsek 15×18=270Wh’lık günlük enerji tüketir. Günlük 270 Wh’lik enerji aylık; 30×270=8.1kWh, yıllık ; 8.1×12=97.2 kWh’lik enerji tüketimi demektir. Bu 5 aletin hiç kullanmadığınız halde sadece fişte takılı olduğu için ödediniz para ise 231 lira 33 kuruş ediyor. Şimdi gelin hangi ev aleti fişteyken ne kadar enerji harcıyor yılda ne kadar paranızı çalıyor tek tek bakalım...
En çok bu çekiyor uydu alıcısı kapalıyken bile...
Evinizde televizyon olduğuna göre mutlaka bir uydu alıcınız da vardır. Bu uydu alıcıları da bizi uyutup paramızı çalan aletlerin en başında geliyor. Hatta tüm ev aletleri içinde sırf fişe takılı olduğu için en büyük harcamayı yapan da bu alettir. Uydu alıcıları kapalı hallerde bile yılda yaklaşık 53 KW enerji harcar. Elektriğin birim fiyatı 2 lira 38 kuruş. Buradan hesaba vurduğumuzda yılda 126 lirayı kapalı halde olan uydu alıcıları yiyor. Televizyonunuzu kapattığınızda mutlaka bu cihazı fişten de çekin tasarruf edin...