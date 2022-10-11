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TIR'dan yola düştü büyük paniğe neden oldu! Özel kıyafetle müdahale ettiler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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TIR'dan yola düştü büyük paniğe neden oldu! Özel kıyafetle müdahale ettiler

ERZİNCAN-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu. 

TIR'dan yola düştü büyük paniğe neden oldu! Özel kıyafetle müdahale ettiler

 İstanbul’dan Özbekistan’a giden Yunus O., idaresindeki tırın dorsesinden yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü. 

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TIR'dan yola düştü büyük paniğe neden oldu! Özel kıyafetle müdahale ettiler

Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya sızan hidrojen peroksit paniğe neden oldu.

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TIR'dan yola düştü büyük paniğe neden oldu! Özel kıyafetle müdahale ettiler

Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.

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TIR'dan yola düştü büyük paniğe neden oldu! Özel kıyafetle müdahale ettiler
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