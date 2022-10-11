TIR'dan yola düştü büyük paniğe neden oldu! Özel kıyafetle müdahale ettiler
ERZİNCAN-Erzurum kara yolu üzerinde tırdan varille yola düşen tıpta ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit paniğe neden oldu.
İstanbul’dan Özbekistan’a giden Yunus O., idaresindeki tırın dorsesinden yola plastik varilde bulunan, özellikle tıp alanında, kâğıt sanayiinde ve roket yakıtı üretiminde kullanılan hidrojen peroksit düştü.
Yolun kenarındaki bariyere dayanarak duran ve doğaya sızan hidrojen peroksit paniğe neden oldu.
Trafik ve jandarma ekipleri tarafından yolun güvenliği sağlanarak bölgeye AFAD’tan uzman ekip çağrıldı. Uzman ekip koruma kıyafetlerini giyinerek içerisinde hidrojen peroksit bulunan varile müdahale etti. Varil tehlike oluşturmayacak duruma getirildi.