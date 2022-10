Grip en çabuk nasıl geçer işte gribe iyi gelen besinler!

Ateş, burun akıntısı, öksürük gibi şikayetlerle kendisini gösteren gribal virüs, kendimizi yorgun ve halsiz hissetmemize yol açıyor. Gribe yakalanınca bir an önce geçmesi için gereken şeyleri araştırıyoruz. Gribi evde geçirmek için tüketmemiz gereken besinler ve baharatlar bulunuyor. İşte gribe çare besinler...

Havaların soğuması, mevsimin sonbahara geçmesiyle soğuk algınlığı ve grip şikayetleri artıyor. Özellikle burun akıntısıyla hayatı olumsuz etkileyen gripten hemen kurtulmanın yolları aranıyor. Peki grip nedir? Belirtileri neler? Grip olanlar hangi besinleri tüketmeli? Bu soruların cevapları haberimizin devamında...

Grip nedir?

Öksürük, halsizlik, yüksek ateş şikayetleriyle özellikle soğuk havalarda ve mevsim geçişlerinde görülen grip, influenza A ve B virüslerinin yol açtığı bir enfeksiyondur. Salgın halinde pek çok insanı etkileyebilen gripten korunmak için mevsimine uygun giyinmek, dengeli ve sağlıklı beslenmek, hasta kişilerle temasta bulunmaktan kaçınmak önemlidir. Grip halk arasında soğuk algınlığı (nezle) ile de karıştırılabilmektedir. Grip de nezle gibi bulaşıcı bir virüs enfeksiyonu olmakla birlikte soğuk algınlığına göre çok daha ağır seyreden bir hastalıktır. 0-4 °C arasında haftalarca canlılığını sürdürebildiği için kış aylarında daha sık enfeksiyon oluşturan grip virüsünün buluşması son derece kolaydır. Virüs en çok öksürme, hapşırma, konuşma temas yoluyla geçer.

Grip belirtileri nelerdir?

Grip olan bir kişide şu belirtiler görülebilir.

Ateş yükselmesi

Tıkalı burun veya burun akıntısı

Soğuk terleme, titreme

Bazı kişilerde şiddetli olabilen ağrılar

Yorgunluk hissi

Baş ağrısı

Gribe hangi besinler iyi gelir?

C vitamini: Doktora danışılmadan her gün alınan vitamin formundaki C vitamini gribi önlemenin yolu değildir. C vitamini formunda değil, besinlerden alınmalıdır. Zira C vitamini besinlerden alındığında bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. C vitamini; yeşilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ıspanak, kivi, portakal, limon, mandalina, domates, greyfurt, nar, kuşburnu gibi besinlerde bol miktarda bulunmaktadır.

Kuersetin içeren turunçgiller, elma, kırmızı üzüm, soğan, çilek, dut, böğürtlen gibi meyveler ve kırmızı soğan gibi besinlerin de bağışıklık sistemi için önemli güçlü bir antioksidan olarak grip ve soğuk algınlığında tüketilmeleri gerekiyor.

Prebiyotik besinler, zencefil, zerdeçal, kakule ve ekinezya da bağışıklık sisteminin etkinliğini destekler. Ginseng, değerli ve etkili bir bitkidir. Ginseng; vücut direncini artırır, bağışıklık sistemini düzenler. Bu nedenle piyasada çok sayıda düşük kalitede ya da sahte ürün yer almaktadır. Etkili olabilmesi için mutlaka güvenilir kaynaklı ürün satın alınmalıdır.

Oolong ve rooibus çayları da doğru bir şekilde demlendiğinde ve uygun miktarda tüketildiğinde antioksidan etki gösterir. Günde 1-2 fincan beyaz çay tüketerek de bağışıklık sisteminize katkıda bulunabilirsiniz.