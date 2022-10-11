Star'ın pohpohladığı Gecenin Ucunda fos çıktı! İlk bölümden dizi çakıldı mayası tutmadı

Yazarların çok okunmuş romanlarını diziye uyarlamak ve dizi haline getirmek son günlerde kanallarda moda haline geldi. Neredeyse tüm diziler bir kitaptan uyarlama. Bu modaya son olarak Star TV uydu ve Peride Celal'ın Gecenin Ucunda romanını dizeye çevirdi. Fakat büyük umutlarla başlayan, pohpohlanan dizi ilk bölümden çakıldı.

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Neredeyse hemen hemen her gün bir televizyon kanalında kitaptan uyarlanan bir diziye rastlamak mümkün. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarının diziye çevrilmesi ile başlayan bu akım tüm kanalları sardı. Bu ekran modasına son olarak Star TV'de katıldı. Peride Celal'ın aynı adlı romanı olan Gecenin Ucunda'yı diziye çevirdi. Fragmanları haftalar önce dönmeye başlayan, yıllar sonra Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu çiftini bir araya getiren yapım maalesef beklentiyi karşılayamadı. İlk bölümden fena çuvallayan dizi, reytinglerde de beklediği yere bulamadı.

Açıklamaları ile sık sık sosyal medyada viral olan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ü Fatih Harbiye dizisinden yıllar sonra yeniden bir araya getiren dizi Gecenin Ucunda’nın sağlam bir hikayesi bulunması ve etkili oyuncu kadrosu ile çok daha iyi reytingler alması bekleniyordu. Fakat beklenen olmadı.

Ayrıca dizinin kadrosunda Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı da buluşturan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Çarşamba akşamları yayınlanan dizinin fragmanları haftalar öncesinden dönmeye başlamıştı. Özellikle milyonlarca hayranı bulunan Neslihan Atagül'ün yeniden ekranlara dönmesi takipçileri tarafından büyük bir heyecan yaratmıştı. Kanalın da tutar bu iş dediği dizi için umutlar bir sonraki bölüme çevrildi. Eğer dizinin reytingleri bu şekilde devam ederse dizi daha sezon sonunu görmeden erken final yapabilir.

Gecenin ucunda konusu nedir?

"Gecenin Ucunda", iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.

Işık ailesinin pamuk ipliğine bağlı dengeleri, Neslihan Atagül Doğulu'nun hayat verdiği Macide'nin gelişiyle bozulacak.