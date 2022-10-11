Allah düşmanımın başına vermesin dediğimiz diş ağrısına ne iyi gelir?

En dayanılmaz ağrı dendiği zaman genellikle akla ilk olarak diş ağrısı gelir. Oldukça dayanılmaz olan diş ağrısını geçirmek için muhakkak doktora gitmek gerekir ancak ağrıyı geçici süreliğine azaltabilecek evde yapabileceğiniz bazı yöntemler de bulunuyor.

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Diş ağrısı, farklı sebeplerle ortaya çıkabilir. En önemli sebeplerinden birisi de çürük diştir. Bu gibi durumlarda uzman isimlere görünmek oldukça önemlidir. Ancak bazı zamanlar bu ağrı o kadar şiddetli olur ki, doktora gitmeyi bekleyemeyiz.

Böyle zamanlarda diş ağrısını evde bazı yöntemlerle azaltmak mümkün. İşte geçici de olsa diş ağrısını bir nebze azaltacak yöntemler:

Diş ağrısına neler iyi gelir?

Diş ağrısını azaltmak için evde yapabileceğiniz bazı yöntemler bulunur. Fakat, bunların geçici çözümler olduğu bilinmelidir. Uzun süre geçmeyen diş ağrılarınız varsa, mutlaka bir diş hekimine gitmeniz önerilir.

Diş ağrısına iyi gelen, evde kendinizin uygulayabileceği yöntemler şunlardır:

Tuzlu su ile gargara yapmak:

Tuzlu su, doğal bir antiseptiktir. Bu seneple, tuzlu su ile gargara yapmak, dişlerin arasında biriken yemek kalıntılarının giderilmesine destek olur. Tuzlu su bunun yanında dişteki iltihabı hafifletebilir ve ağızdaki yaraların iyileşmesini sağlayabilir.

Soğuk kompres uygulamak:

Diş ağrısını geçici olarak gidermenin yöntemlerinden biri de ağrının hissedildiği bölgeye soğuk kompres uygulamaktır. Soğuk kompres, bölgedeki kan damarlarının daralmasına sebep olur. Bu da ağrıyı hafifletir.

Sarımsak:

Doğal bir antibiyotik olan sarımsak da ağrının hafifletilmesi için uygulanabilir. Bunun için sarımsağı ezerek macun hale getirdikten sonra, ağrının görüldüğü bölgeye koyabilir veya çiğneyebilirsiniz.

Karanfil yağı:

Karanfilin içerisinde doğal bir antiseptik olan öjenol mevcuttur. Bu sebeple, karanfil yağı diş ağrılarını hafifletmek için uygulanabilir. Küçük bir kap suyun içerisine bir damla karanfil yağı ekleyerek gargara yapabilir ya da karanfil yağını pamuğun üzerine dökerek ağrıyan bölgeye tampon gibi uygulayabilirsiniz.

Kekik:

Tıpkı karanfil ve sarımsak gibi güçlü bir antioksidan olan kekik de diş ağrılarının hafiflemesine destek olur. Birkaç damla kekik yağını suyla seyreltip ağrıyan bölgeye sürebilirsiniz.

Tüm bu yöntemlerin tedavi niteliğinde olmadığı ve sadece geçici olarak ağrının hafiflemesine yardımcı olduğu mutlaka bilinmelidir. Bu sebeple, devam eden diş ağrıları için mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.