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Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu! Flaş düğün takısı kararı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu! Flaş düğün takısı kararı

Yargıtay, boşanan bir çiftin ziynet alacağı davasında, düğünlerinde çekilen görüntülerin CD'si ve fotoğraflar üzerinde ayrıntılı inceleme yapıldıktan sonra karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

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Antalya'da eşinden boşanan bir kadın, düğünde takılan ziynet eşyalarının bedelinin kendisine ödenmesi istemiyle dava açtı. Antalya 5. Aile Mahkemesi, davacı kadının ziynet alacağı talebini kabul ederek 30 bin liralık alacak çıkardı.

Yargıtay yerel mahkemenin kararını bozdu

Davalı eski eşin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Kararda, ziynet alacağı davalarında bilirkişi tarafından raporun, kadın tarafından talep edilen tüm ziynetlerin dava tarihi itibarıyla bedelleri hesaplanarak hazırlanacağı belirtildi.

Bu raporun, hesaplanan ziynetlerin düğün CD'si, düğün fotoğrafı ya da ispata yarar başkaca bir delille varlığının tespit edildiğinin de ayrı ayrı belirtilmek suretiyle düzenlenmesi gerektiği vurgulanan kararda, davada ziynetler yönünden alınan raporun, açıklanan unsurları ihtiva etmediği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, sadece kadının talebi doğrultusunda hesaplama yapıldığı aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"Sunulan delillerden özellikle düğün CD'si dikkate alınmaksızın hazırlanmış denetime elverişli bir rapor alınmadan ziynete yönelik karar verilmiştir. Hal böyle iken mahkemece açıklanan sebepler dikkate alınarak ve düğün CD'si ve fotoğraf üzerinde ayrıntılı inceleme yapılmak suretiyle dosyada ziynetlere yönelik denetime elverişli ayrıntılı rapor alınıp, iddia, savunma ve tanık ifadeleri de değerlendirilmek suretiyle ziynet alacağı hakkında denetime elverişli olacak nitelikte gerekçeyi içeren bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir."

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