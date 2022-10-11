Altın bombası patlıyor! İslam Memiş'ten net mesaj bunu sakın yapmayın
Geçtiğimiz günlerde 1200 liraya kadar yükselen altın fiyatları düşüşü ile yatırımcıyı şoke ediyor. 11 Ekim altının gram fiyatı 994 liradan alıcı buluyor. Yatırım uzmanı İslam Memiş, 'sakın bunu yapmayın' diyerek uyardı ve yıl sonu bombasını patlattı.
Altın fiyatlarında düşüş var. 11 Ekim yani bugün altının gram fiyatı 994, çeyrek altın 1.654, yarım altın 3.308, cumhuriyet altını 6.594 liradan alıcı bulurken dolar 18.58, Euro da 18.06 liradan işlem görüyor. Piyasa Uzmanı İslam Memiş son videosunda yatırımcıya önemli uyarılar yaptı ve şunları söyledi:
-Bu fiyatlardan gümüş, altın, Euro satmak isteyenler bence bir kez daha düşünmeli ve dikkat etmeli. Önemli olan yılın son çeyreğinde varlıklara sahip çıkmanın daha daha marifet olduğu dönem bizi bekliyor.
-Elinde paran var. Ben bir şey satın almak istiyorum. Döviz satın alanlar var tamam dolara kıyasla Euro ve sterlin daha ucuz yatırım yapacaksanız Euro ve sterlin.. Elimde para var altın alacağım geçen hafta gram altın 1038 lira seviyesinde idi. Şuan ucuz olduğunun bilinmesi gerekiyor.
-Devir al sat devri değil. Varlıklarınıza sahip çıkın. Siz siz olun sakın satmayın. Değerli metaller tarafında öyle bir yükseliş yaşanacak ki üç aylık beş aylık yükselmedi diyenler bir günde neyin ne olduğunu görecekler.