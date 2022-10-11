Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine sert tepki: Herkes biliyor icazet almaya gittin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun tartışılan ABD ziyaretine tepki gösterdi. Bahçeli, "Herkes biliyor ki ABD'den cumhurbaşkanlığı adaylığı için icazet almaya gittin. Su yatağını yel de tepesini elbet bulacaktır. Kılıçdaroğlu, ABD'ye güvenme seni 1 dolara ele verir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışılan ABD ziyareti vardı. Kılıçdaroğlu'nun temaslarına tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:

"ABD'ye güvenme seni 1 dolara ele verir"

"Kılıçdaroğlu'nun apar topar ABD'ye girmesi densizliktir, akılsızlıktır, düşüncesizliktir. Kılıçdaroğlu teknolojik ve bilimsel gelişmeler için ne söyleyecek, neyi duyacaktır.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye gitmesi densizliktir, düşüncesizliktir. Utanın, utanın. Kılıçdaroğlu, bırak bu işleri. Herkes biliyor ki ABD'den cumhurbaşkanlığı adaylığı için icazet almaya gittin. Su yatağını yel de tepesini elbet bulacaktır. Kılıçdaroğlu, ABD'ye güvenme seni 1 dolara ele verir. CHP Genel Başkanı'nın ABD'ye el açması, aman dilemesi acizliktir, yetersizliktir, milletine sırt dönmektir."

CHP'yi anayasa değişikliği teklifine destek vermeye çağıran Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

Başörtüsü tartışması

Başörtüsü meselesi çözülmüştür, Türkiye'nin başörtüsü sorunu bitmiştir. Mağduriyetler dönemi kapanmıştır. Kılıçdaroğlu'nun derdi, hevesi başkadır. CHP'nin verdiği kanun teklifi samimiyetsizdir, tutarsız, içerik olarak baştan savmadır.

Kılıçdaroğlu'nun 3 Ekim 2022 gecesi bir video yayınlayarak başörtüsü yasal düzenleme çağrısı yapması sakatlık, saçmalıktır. Gazetelerin 451 el kaosa kalktı manşetlerini, Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne bez parçası dediğini unutmuş değiliz.

CHP'ye çağrı

Şayet samimiyse buyursunlar anayasa değişiklik teklifine destek versinler. Haydi gelin elinizi taşın altına koyun. İşte tutarlılığınızı göstermenin altın fırsatı.

CHP sözcülerinin açıklamalarıyla anayasa teklifine sıcak bakmadıklarını görmüş olduk. Görüş ayrılıklarının, yanlış anlaşılmalarının bitirilmesi temennimizdir. Yanlız başına uzlaşmak da yetmeyecektir. Mühim olan ahlakta, huzurda, ebediyete kadar birlikte yaşamaya uzlaşmaktır.

"Cemevi gerçeği kabul edilmeli"

Kerbela ortak sızımız, Hz. Ali manevi büyüğümüz, Hz. Hasan ile Hz. Hüseyin başta olmak üzere ehlibeytin muhterem isimleri yaslı gönlümüzün şehit abideleridir. Geçmişteki olaylara saplanarak yarınlarımızı heba edemeyiz. Alevi kardeşlerimizin hayatında yer eden cemevi gerçeği kabul edilmelidir. Cemevi inanç ve kültür hayatımızın vazgeçilmez gerçeğidir.

MHP'nin dayandığı Türk milliyetçiliği düşüncesi hiçbir zaman ayrımcı olmamıştır. Bizim gönlümüzde herkese yer var. Asırlar boyunca oluşan kaynaşma kültürümüz ülkemizi küresel güç yapmak yolunun rehberidir. Gelecek ay-yıldızlı bayrağın altındadır. Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa geri dönüş mümkün değildir.

Alevilik diğer inanç alanlarında olduğu gibi siyasi istismar ve rant alanı olmaktan çıkarılmalı. Bu konuyu inancın dışında başka mecralara çekme, politik bir akım haline getirme çalışmalarına itibar edilmemelidir."

İBB aracında uyuşturucu

Adana'da İBB cenaze nakil aracında uyuşturucu bulunmasıyla ilgili açıklama yapan Bahçeli, "İBB'ye ait bir cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanmıştır. Meğer İBB çok çalışıyormuş. Zillet ittifakı işte budur. CHP'nin gerçek yüzü suçtur. Zilletin çulu Türkiye'nin başına geçirilmek istenen deli gömleğidir. Ülkemizin parlamenter sisteme dönmesi söz konusu değildir. Cumhur İttifakı zalime aman vermeyen, teröriste fırsat vermeyen, muhteşem bir millet iradesidir." ifadelerine yer verdi.