Güldür Güldür afişinde yer almaması olay olmuştu karısıyla paylaşım yaptı!

Güldür Güldür'ün Bilal'i ünlü oyuncu Onur Buldu'nun sevilen programın afişinde olmayınca yeni sezonda yer almayacağı ortaya çıkmıştı. Güldür Güldür haberleriyle gündemdeyken Onur Buldu eşi Duygu Buldu'yla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun takipçileri Buldu'ya 'Neden afişte yer almadın?' sorularını yöneltti.

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Ekranların sevilen komedi programlarından olan; Onur Atilla, Açelya Topaloğlu, Aylin Kontente Kul, Aziz Aslan, Berkay Tulumbacı'nın yeni sezonda yer aldığı Güldür Güldür Show'un yeni sezon afişi yayınlandı. Afişte Onur Buldu'nun olmaması ise dikkat çekti. Programdan ayrılan oyuncu eşiyle paylaşım yapınca takipçileri tarafından soru yağmuruna tutuldu.

Paylaşımı çok beğenildi

Ünlü oyuncunun iki yıl önce sessiz sedasız nikah masasına oturduğu öğretmen eşi Duygu Buldu yaptığı paylaşımla sosyal medyada beğeni topladı.

"Güldür Güldür'de neden yoksun"

Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu'nun gala pozu hayranlarını da ikiye böldü.

Buldu ve eşinin pozunu görenler "Bu güzellik halis mi?", "Eşiniz çok güzel" yorumları yaparken bazı hayranlar ise "Neden Güldür Güldür'de yoksunuz?", "Afiş sizsiz çok eksik" yorumlarında bulundu.

Onur Buldu kimdir?

Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir, Bergama'da doğmuştur. Annesi Tunceli'li ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüdü.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bir süre görev aldı ve Keşanlı Ali Destanı oyununda oynadı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen oyuncu, birçok dizi ve Sinema yapımında rol aldı.

"Papatyam" dizisinde Metin Akpınar ile karşılıklı oynadı.

Show tv'de yayınlanan "Güldür Güldür" adlı mizah programında oynamaktadır. "Güldür Güldür" adlı televizyon şovunda Ali Sunal, Alper Kul, Aylin Kontente, Aziz Aslan, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Doğa Rutkay, Doğukan Polat, Meltem Yılmazkaya, Onur Atilla, Çağlar Çorumlu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu ile beraber oynadı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Analı Oğullu (TV Dizisi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (Sinema filmi)

2013 – 2014 - Güldür Güldür (TV Dizisi)

2012 - Berlin Kaplanı (Sinema filmi)

2011 - Aşağı Yukarı Yemişlililer (TV Dizisi)

2009-2011 - Papatyam (TV Dizisi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema filmi)

2009 - Ada: Zombilerin Düğünü (Sinema filmi)

2009 - Yalancı Romantik (TV Dizisi)

2008 - Plajda (Sinema filmi)

2007 - Doktorlar (TV Dizisi)

2007 - Avrupa Yakası (TV Dizisi)