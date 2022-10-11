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Mehmet Ali Çelebi tercihini yaptı! 'Yoluma AK Parti ile devam edeceğim'

Mehmet Ali Çelebi tercihini yaptı! 'Yoluma AK Parti ile devam edeceğim'

Memleket Partisi'nden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi katıldığı partiyi açıkladı. Çelebi "Yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim." dedi.

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Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir açıklama ile AK Parti'ye geçtiğini açıkladı.

Çelebi'nin açıklamaları şöyle:

"Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetlerinin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir.

Açıktan tarafım. РKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez!

-Vatan ve millet bütünlüğümüzü,

-FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi,

-Milli konuları (Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak;

Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk 'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim.

Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki EGEMENLIK mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir.

Davet ederek şahsimi onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum."

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